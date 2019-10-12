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德國槍手認了「極右反猶」動機　「贖罪日」猶太會堂外掃射2死2傷

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▲德國槍手認了「極右反猶」動機　「贖罪日」猶太會堂外掃射2死2傷。（圖／路透）

▲各地民眾前往事發地點悼念受害者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國槍手9日在東部城市哈雷（Halle）犯下槍擊案，先後在一間土耳其燒烤店外頭射殺一名男子，並在一處猶太會堂外頭射殺一名女子，造成2死2傷悲劇。由於當天是猶太教聖日「贖罪日」（Yom Kippur），加上起出證據，該名槍手立刻被懷疑動機是種族仇恨；事隔2日，槍手終於坦承基於極右反猶的立場，才會痛下殺手。

根據CNN報導，檢察官新聞秘書施密特（Markus Schmitt）11日在喀斯魯（Karlsruhe）聯邦法院庭上指出，槍手巴利耶特（Stephan Balliet）已經坦承，反猶主義和極右思想構成其強烈的犯案動機。

▲▼「贖罪日」猶太會堂外槍響…軍裝槍手掃射扔手榴彈　德國東部2死。（圖／路透）

▲槍手受極右及反猶思想驅使，開槍殺人。（圖／路透）

巴利耶特犯案前曾路下一段影片，內容提及反猶言論及性別歧視，並在至少35分鐘的犯案過程中，在土耳其燒烤店開槍打死一名男性，之後又在猶太會堂外射殺一名女性。當時至少有70名信眾正在猶太會堂內集會，及時趕在槍手闖入前深鎖大門；巴利耶特計畫闖入會堂大規模掃射被阻，隨即在外頭朝門鎖連開數槍，還把爆裂物塞入門縫企圖引爆，所幸最後未能成功。

巴利耶特事後將影片上傳到美國亞馬遜（Amazon）集團旗下影音串流平台Twitch，被發現後立刻遭官方下架並通報警方。聯邦內政部部長傑霍夫（Horst Seehofer）案發後指出，就警方手上所蒐集包括2部影片及過去紀錄，高度懷疑槍手是極端右翼反猶分子；總理梅克爾也在當天前往柏林市中心一座歷史性的猶太會堂內，出席為哈雷受害者舉行的祈禱會。

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）到柏林參加哈雷受害者悼念集會 。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）到柏林參加哈雷受害者悼念集會 。（圖／路透）

背負納粹罪孽黑歷史的德國，再度發生針對猶太人的攻擊，點出近來來極端右派思想的復興。報導引述德國內政部數據指出，仇恨犯罪從2017年至2018年，已經上升近20％，而針對猶太人的肢體攻擊事件也從2017年的37起，激增到隔年的69起，上升幾達100％。

有鑑於犯罪情況升溫，德國政府今年初即警告國內猶太教徒，不要在公共場合穿戴猶太小帽。即便二戰過後近75年，人們反猶的主因之一仍是認為猶太人掌握的話語權太過強大，CNN仍在一項調查中發現，受訪者當中每5人至少就有一人認為，猶太人在新聞媒體界的影響力太廣。

德國東部是極右思想者的聚集地，反對移名的德國替代方案黨（AfD）的出現更彰顯了這項事實。

►德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片

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