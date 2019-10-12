哈吉貝挾強風襲日1死5傷！掀飛屋頂電桿歪斜　貨車男昏迷送醫不治

記者詹雅婷／綜合報導

19號颱風哈吉貝強勢襲日，千葉縣市原市今（12日）當地上午8時許數棟民宅屋頂被強風掀飛，停在附近的車輛翻倒在地，電線桿也被吹歪，造成包括3名兒童在內的5人受傷。根據當地最新消息，下野地區一名40多歲昏迷男子被發現倒在一輛翻覆的輕型貨車當中，送醫不治。

日本放送協會（NHK）報導，哈吉貝挾帶的強風已毀損市原市多棟民宅，樹木歪斜傾倒路邊，道路旁的綠地滿布殘骸，足球場上的得分門框也被吹壞。另外，下野地區也出現強風，多棟住宅損毀，當地避難所大門窗戶破碎，目前已先行關閉，在該處避難的民眾移轉至其他避難所。

根據消防部門的說法，下野地區今早當地9時30分（約台灣時間8時30分）左右，在一輛翻覆的輕型貨車當中發現一名40多歲昏迷不醒的男子，雖然當下緊急送醫，但最終仍宣告不治。目前已知事故現場附近的民宅因強風受損，警消單位正在調查這起事故是否與強風有關。

根據日本氣象廳當地10時40分（台灣時間9時40分）的最新預報，目前哈吉貝的位置在伊豆群島八丈島西南西方約230公里處，中心氣壓945百帕，中心附近的最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺。

預測指出，哈吉貝日本時間今晚9時就會來到關東地方南部町田市附近，明日上午就會移往岩手縣東南部釜石市東方約260公里處。

►哈吉貝暴風圈觸日！千葉出現龍捲風毀建物、靜岡雨量350mm多處淹水