哈吉貝挾強風襲日1死5傷！掀飛屋頂電桿歪斜　貨車男昏迷送醫不治

午前８時すぎ、千葉県市原市で突風で住宅数棟の屋根が飛ばされるなどして子ども２人を含む４人がけがをしているということです。— NHKニュース (@nhk_news) October 12, 2019
警察によりますと、いずれも命に別状はないということです。https://t.co/f9h8P0M30w#nhk_video pic.twitter.com/ci45Ehqf6j
記者詹雅婷／綜合報導
19號颱風哈吉貝強勢襲日，千葉縣市原市今（12日）當地上午8時許數棟民宅屋頂被強風掀飛，停在附近的車輛翻倒在地，電線桿也被吹歪，造成包括3名兒童在內的5人受傷。根據當地最新消息，下野地區一名40多歲昏迷男子被發現倒在一輛翻覆的輕型貨車當中，送醫不治。
えぇ…千葉市原で突風被害でこれ以前の15号で被害を受けたままとかじゃないのか…戦地みたいになってるじゃねえかよ… pic.twitter.com/DSFILAu3eY— 霧。 (@kirifurikogen) October 12, 2019
日本放送協會（NHK）報導，哈吉貝挾帶的強風已毀損市原市多棟民宅，樹木歪斜傾倒路邊，道路旁的綠地滿布殘骸，足球場上的得分門框也被吹壞。另外，下野地區也出現強風，多棟住宅損毀，當地避難所大門窗戶破碎，目前已先行關閉，在該處避難的民眾移轉至其他避難所。
根據消防部門的說法，下野地區今早當地9時30分（約台灣時間8時30分）左右，在一輛翻覆的輕型貨車當中發現一名40多歲昏迷不醒的男子，雖然當下緊急送醫，但最終仍宣告不治。目前已知事故現場附近的民宅因強風受損，警消單位正在調查這起事故是否與強風有關。
市原市竜巻被害— 涼箱さん@MarkXGRMN (@szhk7716_GRMN70) October 12, 2019
場所は潤井戸
サッカーゴールが飛ばされてる#市原市#竜巻#市原市竜巻 pic.twitter.com/GNdTxXzgei
市原市と言うかちはら台の下の方、竜巻のせいで停電してるし— しぃ@13.14はTDC (@KURAKANA0824) October 12, 2019
これで被害状況わかるかな
本当にみんな気をつけて
うちはとりあえず、相手先の所に進めないので会社にまず戻る pic.twitter.com/OarM7mLkBY
根據日本氣象廳當地10時40分（台灣時間9時40分）的最新預報，目前哈吉貝的位置在伊豆群島八丈島西南西方約230公里處，中心氣壓945百帕，中心附近的最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺。
預測指出，哈吉貝日本時間今晚9時就會來到關東地方南部町田市附近，明日上午就會移往岩手縣東南部釜石市東方約260公里處。
千葉県内は、既に、停電してる所が、有ります！— 田中広志 (@PN9k5j5C1qKms5J) October 11, 2019
鋸南町、鴨川市、市原市、外房の一部区域、君津市、木更津市、富津市の一部です！
もう連絡が、取れません！
房総半島の人達は、皆さん避難して下さい！
とても、危険です！
おそらく、家屋の4万軒以上が、全壊します！
今日も、夜露志苦 pic.twitter.com/30BEqDIpov