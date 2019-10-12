獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市　10/14啟動青年海選計畫

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜10月15日結束市政會議後，16日將正式請假投入2020總統大選的競選活動。根據規劃，韓國瑜的首波攻勢目標是先瞄準19縣市，準備以全台環島走一遍的方式，在一個月內的時間完成在各縣市的傾聽學習之旅，而大型選舉造勢活動目前則預定在每個週末舉行。

韓國瑜展開「質感」環島之旅 Long Stay有3大主軸

韓陣營幕僚透露，在預定11月民調要跟總統蔡英文出現「黃金交叉」的目標下，韓國瑜下週二結束市議會議後將正式請假，準備環島之旅，首站從屏東出發，一路向北。

內情人士表示，在台灣22個行政區中，韓國瑜的環島之旅規劃目前先規劃在本島的19縣市進行走透透。有別於傳統造勢活動去拜廟或看大老，韓國瑜第一波走訪各地的行程是經過精心設計，並以三個主軸進行規劃，包括傾聽之旅、學習之旅、關懷之旅。

內情人士說，韓國瑜此次的環島行在規劃上特別強調「質感」，在各縣市的停留期間會以請益產業與傾聽當地聲音為主，畢竟每個人不是什麼事情都懂，雖然外界有聲音批評韓國瑜的能力，「但真正不懂還裝懂的人才可怕」，所以韓國瑜透過這次的走透透，也是抱持著謙虛、學習、認真的態度，實際到第一線與民眾和鄉親們近距離接觸。

此外，韓國瑜對於基層民眾的生活一向抱持關懷的優點，在這次的行程中也會讓更多年輕人了解，為什麼韓國瑜會說「莫忘世上苦人多」的想法與關心弱勢的決心。

至於行程與時間分配的安排，根據韓陣營規劃，韓國瑜的環島走透透會在週一至週五進行，週六跟週日才會安排各地的造勢活動，例如，與8位台北市立委候選人成立聯合競選總部、各地後援會活動與授旗等。

▲韓國瑜去年當選高雄市長後夜宿果菜市場。（圖／地方中心攝）

挽回年輕票 韓國瑜10/14啟動青年海選計畫

除了環島之旅外，據了解，為了挽救年輕人的支持度，國民黨與韓國瑜競選總部合作預計11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，預計將招收20歲至40歲的年輕人，由國民黨青年代表李明璇任總召，副總召有青年部副主任潘德翰、全國青工總會長林杏兒、青年團總團長田方倫3人，青年部主任蕭敬嚴為執行長，10月14日將展開青年徵才海選計畫，讓想幫助韓國瑜的青年都能參與這場選戰。

這些經過海選的青年，將會進入「韓國瑜全國青年後援總會」，後援會將籌劃青年座談會，期盼再現去年九合一選舉「北漂青年」座談會的感動，扭轉年輕人對韓國瑜的印象，第一場活動會選在台北，也會邀請黨內青壯派立委出席。

韓陣營人士分析，儘管現在有年輕人力挺韓國瑜，但經過民進黨操作，社會和網路上呈現沉默螺旋效應，例如高雄市政府10日在高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，這是高雄12年來首度舉辦國慶升旗活動，事實上參與的年輕人不少，手中也是拿著小國旗默默表達力挺，卻僅站在會場旁邊，不願走到前面。

「青年支持度低國民黨也有責任」，韓陣營人士指出，九合一大選國民黨拿下15個縣市，並不是代表民眾認同國民黨，而是民進黨明顯做的太差，但民進黨反省的速度很快，也很願意給年輕人機會，反觀國民黨青年很難在黨中央擔任要職，世代交替的速度相當緩慢。

韓陣營人士指出，現在要讓年輕人與韓國瑜對話，說明如何帶給年輕人未來，並解釋為何去年才剛當選市長，短短這幾個月的時間就要來參選總統，如果在台北辦的青年座談會迴響的效果不錯，還會加碼在中部、南部、東部舉行，破除「年輕人不敢大聲挺韓國瑜」的現象。

▼韓國瑜去年和北漂青年座談。（資料照／翻攝ETtoday直播）

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