衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

▲高雄一名洪姓男子因不滿女友提出分手，竟在挽回時失手將女友勒斃。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名洪姓男子因不滿曾姓女友向他提出分手、墮胎等要求，一時間情緒失控，在挽回女友之際不小心將她勒斃，女友失去意識的當下，洪男因驚嚇過度並未馬上送她到醫院救治，伴屍了整整一天才報警投案。高雄地方法院依殺人罪判處洪男9年有期徒刑。

曾女與洪男2018年6月因工作認識，雙方7月開始交往。洪男10月晚上邀約曾女前往他的租屋處用餐，餐後曾女突然提出分手、想拿掉小孩及想回到前男友身邊等事，聽完後他當場崩潰。在曾女要轉身離開之際，他從後方伸手勾住她頸部，雖然當下曾女極力掙脫，但他卻不願放手，最後在情緒失控下意外將對方勒斃。

曾女失去意識當下時，洪男因驚嚇過度並未及時將她送往醫院救治，而是在伴屍了整整一天後才拿起電話報警說，「家裡有發生，呃，情殺案」。

洪男接受審理時表示，自己當天因短時間內接受太多資訊，情緒打擊太大才會一時失手勒斃女友。且曾女在案發前曾向他表明，「覺得你感覺比較遲緩，跟一般人不太一樣，我在跟你在一起這段時間其實還跟前男友在一起，現在我想回到前男友身邊。」洪男向法官表示，因自己本身就患有輕度智能障礙，從過去到現在的感情都以失敗收場，聽曾女說的這番話對他傷害甚深。

法官審理時認定曾男非預謀殺害，且在受心理鑑定後也證實曾男確實有衝動控制的問題，在考量其判斷力與控制力不足，及患有輕度智能障礙的情況下，判他9年有期徒刑，另賠償曾女家屬40萬元。

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