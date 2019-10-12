反擊！韓陣營：陳菊見張志軍難道也挺一國兩制？

▲韓國瑜今年3月深圳提「中華民國」。（影／ETtoday團隊攝影中心）



記者徐政璿／台北報導

針對對於府院黨操作「亡國感」議題，國民黨總統參選人韓國瑜陣營人士，韓國瑜今年3月到深圳公開喊出「中華民國」4字，綠營沒有一個政治人物做得到，如果要說韓國瑜賣台，高雄市前市長陳菊2013年也曾在天津會見國台辦主任張志軍，難道也可連結陳菊贊成「一國兩制」嗎？

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕11日反問，若民進黨沒有操弄亡國感，為何不斷提醒「今日香港、新疆，正是明日台灣的借鏡」，除了口號恐嚇、激化仇中感，民進黨能保護中華民國人民的實際作為是什麼？

黃曼昕表示，韓國瑜曾對一國兩制說出「over my dead body」，前天記者會也說他會拿槍捍衛中華民國主權，對比蔡英文總統只說「拒絕一國兩制」，誰比較堅定？韓國瑜今年三月在深圳記者會公開提到中華民國，請問民進黨從蔡英文總統到陳菊、前閣揆賴清德、謝長廷，在野時拜會過不少中共高層，哪一個在大陸時有提過中華民國？只會把中華民國當工具，這就是民進黨所謂的訴諸國家安全和主權嗎？

韓國瑜在今年3月以高雄市長身份赴港澳招商，他在與國台辦主任劉結一會面後召開記者會，他在會中表示，「西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活，我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務。」

韓國瑜表示，所以這些抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，希望台灣民眾能夠睜大眼睛，高雄市團隊真的很認真在為人民拚搏，希望大家能夠理解，「明天我們到廈門會繼續為我們高雄經濟來衝刺，如果大家不能幫忙，請你心裡祝福我們；如果大家不想祝福，請你保持沈默。這是我想我們這個團隊發自內心的呼籲跟拜託，非常感謝大家。」

▼蔡英文、陳菊。（圖／記者李毓康攝）