　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中華職棒總冠軍賽當紅！球迷臉書搶到票　卻因「同一人」心碎了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼假網拍臉書買棒球門票詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲買職棒賽門票遇詐騙！不貪圖折扣而私下交易，防落歹徒陷阱。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

中華職棒總冠軍賽12日登場，搭上恰恰彭政閔引退賽，讓球迷更加瘋狂！但有2名球迷在臉書購買賽事門票遭到詐騙，匯了上千元卻苦等不到心繫的球賽入場券，既傷心又悲憤。刑事局呼籲，網購應選擇具有審核機制的拍賣網站，避免落入詐騙陷阱。

台北市一名侯姓業務，日前在臉書社團《棒球粉絲團－票券與棒球商品交流平台》上，看到有位「J■ Lee」刊登要拋售棒球票資訊，便私訊稱欲購買2張，雙方談妥於匯款後再約面交取票，侯業務不疑有他，隨即用網路銀行轉帳新台幣2000元至對方帳戶，但左等右盼過了一個多月，對方一直不回訊息也一再拖延面交時間，直到球賽開始仍未收到門票，又在網路上看到許多人在臉書購買球賽門票，遇到跟他一樣情形，才驚覺遭到詐騙。

另一名孫姓學生，日前在臉書票券卷交換社團刊登徵求棒球比賽票券的訊息，接著9月時，同一名J歹徒主動私訊稱手上有門票可轉售，並拍照附上票券圖以取得信任，孫學生隨即以手機網路銀行轉帳3900元到對方帳戶，但歹徒拿到錢後就消失了。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，隨後誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，事後再面交取票付餘款，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號。

刑事局呼籲，中華職棒總冠軍賽來臨，球迷熱潮及搶票情形繼續延燒，大家在熱情支持棒球搶票的同時，別忽略了網拍購物詐騙的陷阱，切勿貪圖折扣而私下交易，應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

猛！6年輕壯男都搬不動水溝蓋　他1人「蹲好馬步」徒手就掀開

鄰居油煙味陣陣飄…保全聞到怒了！酒後叫囂　搬瓦斯鋼瓶放火燒

影／腳下礁岩成孤島…龍洞4釣客漲潮受困整夜　直升機吊掛救援

ET快訊
獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市　10/14啟動青年海選計畫
約會噴2萬！男友想存錢買房　公主女一聽「不能花超過5000」
半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」隔天收到驚喜..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飛天小強撲上來！騎士翻護目鏡反而創造零距離空間：一次又一次親吻著我

衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

中華職棒總冠軍賽當紅！球迷臉書搶到票　卻因「同一人」心碎了

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

71歲嬤隔代養孫獲表揚　女兒在獄中看新聞才知道：如果人生可以重來...

見高職妹起邪念..他職業操守丟一旁！校車上「前後擺動」　車內激烈狂晃

貪吃猴採香蕉誤爬電纜遭電死　引起尖石山區大停電

她玩牌輸了被罰！英籍師「毛毯藏巨獸」下令：把它捏大　逼舔還瞎喊：被下藥

碧潭橋上24支國旗被折斷插水溝…民眾看到都怒了　警：將全力追查

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

飛天小強撲上來！騎士翻護目鏡反而創造零距離空間：一次又一次親吻著我

衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

中華職棒總冠軍賽當紅！球迷臉書搶到票　卻因「同一人」心碎了

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

71歲嬤隔代養孫獲表揚　女兒在獄中看新聞才知道：如果人生可以重來...

見高職妹起邪念..他職業操守丟一旁！校車上「前後擺動」　車內激烈狂晃

貪吃猴採香蕉誤爬電纜遭電死　引起尖石山區大停電

她玩牌輸了被罰！英籍師「毛毯藏巨獸」下令：把它捏大　逼舔還瞎喊：被下藥

碧潭橋上24支國旗被折斷插水溝…民眾看到都怒了　警：將全力追查

IG網美都沒說的長腿秘笈　修圖App「全身模式」功能救你的NG照

獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市　10/14啟動青年海選計畫

威廉熱戀女神CEO卓君澤2年了！　「33歲慶生緊貼彼此」燦笑盡現夫妻臉

180度全平躺著飛、全機免費WIFI　星宇航空「超高規格」A321neo大揭密

飛天小強撲上來！騎士翻護目鏡反而創造零距離空間：一次又一次親吻著我

連假倒數衝一波！朝聖碧潭漂浮「幾米月亮」還能在湖面騎單車

家裡廁所堪比公廁！沾屎衛生紙丟碗裡　網全吐翻「寧願憋死也不敢上」

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

影／電影院公廁外！嫩妹遭色男壓地「上下抖動」...她尖叫求助市民竟冷眼圍觀

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

成功嶺「小黃殞落田中」　網揭運將輝煌事蹟

女友開車去保養竟上摩鐵休息5小時　網：活塞保養清積碳

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

92歲榮民「自辦升旗典禮」摔亡　議員兒悲痛

見高職妹起邪念！他校車上「前後擺動」

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

彰化今晚「送肉粽」　路線曝光

貴婦奈奈逃亡新進展曝：債務哪有這麼多！

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

陸配蜜月第2天落跑：原因不知怎跟你講

孝子搏命外送遭撞死！父慟才跑二天

更多熱門

相關新聞

花蓮市友善廁所送好康　解Fun拿好禮

借用花蓮市的友善廁所還有機會可以拿好禮，怎麼會有這麼好康的事？花蓮市公所即日起舉辦「友善廁所，解Fun拿好禮」，只要在活動期間內上網填問卷，或是前往臉書「Fun 玩花蓮」完成按讚、留言、標註兩位好友，並公開分享貼文等四步驟，就有機會抽到禮券，活動只到10月31日，中獎名單在11月5日下午公布，歡迎大家一起來「解Fun拿好禮」。

婦人遭騙90萬　5車手北上取錢中招

遇異國網戀被騙2千歐元！警勸：要認識台灣很多

喑啞女離家失聯　警代PO臉書奔波百里找到

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

關鍵字：

臉書職棒球賽門票棒球詐騙FB

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面