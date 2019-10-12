中華職棒總冠軍賽當紅！球迷臉書搶到票　卻因「同一人」心碎了

▲買職棒賽門票遇詐騙！不貪圖折扣而私下交易，防落歹徒陷阱。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

中華職棒總冠軍賽12日登場，搭上恰恰彭政閔引退賽，讓球迷更加瘋狂！但有2名球迷在臉書購買賽事門票遭到詐騙，匯了上千元卻苦等不到心繫的球賽入場券，既傷心又悲憤。刑事局呼籲，網購應選擇具有審核機制的拍賣網站，避免落入詐騙陷阱。

台北市一名侯姓業務，日前在臉書社團《棒球粉絲團－票券與棒球商品交流平台》上，看到有位「J■ Lee」刊登要拋售棒球票資訊，便私訊稱欲購買2張，雙方談妥於匯款後再約面交取票，侯業務不疑有他，隨即用網路銀行轉帳新台幣2000元至對方帳戶，但左等右盼過了一個多月，對方一直不回訊息也一再拖延面交時間，直到球賽開始仍未收到門票，又在網路上看到許多人在臉書購買球賽門票，遇到跟他一樣情形，才驚覺遭到詐騙。

另一名孫姓學生，日前在臉書票券卷交換社團刊登徵求棒球比賽票券的訊息，接著9月時，同一名J歹徒主動私訊稱手上有門票可轉售，並拍照附上票券圖以取得信任，孫學生隨即以手機網路銀行轉帳3900元到對方帳戶，但歹徒拿到錢後就消失了。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，隨後誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，事後再面交取票付餘款，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號。

刑事局呼籲，中華職棒總冠軍賽來臨，球迷熱潮及搶票情形繼續延燒，大家在熱情支持棒球搶票的同時，別忽略了網拍購物詐騙的陷阱，切勿貪圖折扣而私下交易，應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障。

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