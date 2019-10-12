　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼學校,大學,老師,黑板,玩手機,學生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲補習班老師上課到一半臉色不對，後續故事糗爆超展開。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

求老師陰影面積......。一名男網友回憶國中時發生在補習班老師身上的糗事，當時老師才上課到一半，就突然跑去廁所，想不到他一時大意竟忘了關麥克風，大解放的聲音就這樣在教室裡被實況轉播，笑噴所有同學。網友們看完後也都笑說「文章聲音畫面兼具」、「烙賽錯了嗎」。

「老師你在廁所幹嘛我都知道囉！」一名男網友11日在Dcard上分享補習班趣事，他表示國中上補習班時，班上的男國文老師都是用「小蜜蜂」（無線麥克風）上課。某次課堂中老師突然臉色不對勁，匆匆忙忙說了聲「對不起」就往廁所的方向衝，於是全班同學也自動開啟了自習模式。

請繼續往下閱讀...

沒想到，教室裡的寧靜突然被一聲「啊嘶~」給打破，緊接而來的則是「咚~」像是物體掉進水裡的聲音，全班同學左看右看，發現聲音是從大音響傳來的，原來是粗心的老師忘記關麥克風了！

原PO表示，隨後他們又聽到「噗~」疑似放屁的氣音，此時他們已經笑成一團，再加上後來老師邊上廁所邊哼歌的聲音，讓他笑說「太羞恥了」，呼籲有在補習班當老師打工的人，沒在上課的時候務必關掉身上的麥克風。

▲▼ 老師上課突衝廁所烙賽 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們覺得身歷其境 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們都笑瘋表示文章有聲音，「烙賽錯了嗎」、「老師：還好只是烙賽」、「哈哈哈真的好笑，求陰影面積」、「這真的太有畫面感了」、「剛在拉屎的時候剛好看到，笑得我特別順暢」。

面對網友好奇「老師事後知道嗎？」原PO則回覆，當時老師帶著一臉愉悅的表情回到教室時，同學們還很壞地哼起老師在廁所唱的歌，順便問老師是不是拉肚子，所以對方是知情的。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆
失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉.
蔡依林超威姐力噴發！6.6萬張票3分鐘秒殺網哭暈...下午還
頭城到坪林龜速30km！國道今天9大地雷路段曝　國5北上塞到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

螳螂當寵物養…三角愛心小臉超可愛　把獵物撕成兩半像折樹枝

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

影／說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

叫外送！客人喊餐放客廳　熊貓妹進屋撞見「內褲宅男+雙人床」...結局超盡責

謝謝再連絡！第一次約妹「狂踩7地雷」被貼怪咖標籤...沒下次了

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

南部買5人份早餐！「樸實交朋友價」還送熱狗＋咖啡　網傻：我這邊要340

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

南部買5人份早餐！「樸實交朋友價」還送熱狗＋咖啡　網傻：我這邊要340

主線雪隧回堵5公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收意外驚喜　老媽倒抽一口氣

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

台灣大賽／彭政閔再敲1安打、1得分　獨局冠軍賽安打王

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

入口即化楊桃雞、現撈海鮮料理搭時令農蔬　好吃又好玩

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

口腔癌開刀10幾次曾想自我了斷　「快刀手」醫師救回重獲自信

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

「海景第一排」住戶真的更快樂！研究：患精神疾病機率減少22%

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

明道苦等10個月試「第一場戲」遭淘汰！輸給24歲小鮮肉　哽咽曝出道17年低潮

理想哥提出「共享房屋」概念讓全民有房！　網提社會住宅打臉：太難實現

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

失業經理當外送員「妻愛上吳先生」

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

哈吉貝6字型颱風尾　下周濕涼變天

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

更多熱門

相關新聞

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

近日有男大生發文，家境不富裕的他靠打工賺取餐費和學費，而女朋友的生日馬上來臨，這段時間她明示、暗示手機舊了，想要最新款的iPhone；他不敢拒絕，更沒有勇氣說真話。生日那天，他跟朋友借了iPhone 11的外盒，裡頭裝入金莎巧克力和5000元現金「給驚喜」，卻換來女友的失望和憤怒，最後以分手收場。

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

漢堡光禿禿秒客訴！超魔性回禮驚呆網

超愛3D Touch偷看訊息！他一句打臉裝忙妹

兇人浪貓成為助教　乖陪同學上課

關鍵字：

補習班麥克風小蜜蜂拉肚子烙賽Dcard啊嘶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面