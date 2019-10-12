上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

▲補習班老師上課到一半臉色不對，後續故事糗爆超展開。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

求老師陰影面積......。一名男網友回憶國中時發生在補習班老師身上的糗事，當時老師才上課到一半，就突然跑去廁所，想不到他一時大意竟忘了關麥克風，大解放的聲音就這樣在教室裡被實況轉播，笑噴所有同學。網友們看完後也都笑說「文章聲音畫面兼具」、「烙賽錯了嗎」。

「老師你在廁所幹嘛我都知道囉！」一名男網友11日在Dcard上分享補習班趣事，他表示國中上補習班時，班上的男國文老師都是用「小蜜蜂」（無線麥克風）上課。某次課堂中老師突然臉色不對勁，匆匆忙忙說了聲「對不起」就往廁所的方向衝，於是全班同學也自動開啟了自習模式。

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沒想到，教室裡的寧靜突然被一聲「啊嘶~」給打破，緊接而來的則是「咚~」像是物體掉進水裡的聲音，全班同學左看右看，發現聲音是從大音響傳來的，原來是粗心的老師忘記關麥克風了！

原PO表示，隨後他們又聽到「噗~」疑似放屁的氣音，此時他們已經笑成一團，再加上後來老師邊上廁所邊哼歌的聲音，讓他笑說「太羞恥了」，呼籲有在補習班當老師打工的人，沒在上課的時候務必關掉身上的麥克風。

▲網友們覺得身歷其境 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們都笑瘋表示文章有聲音，「烙賽錯了嗎」、「老師：還好只是烙賽」、「哈哈哈真的好笑，求陰影面積」、「這真的太有畫面感了」、「剛在拉屎的時候剛好看到，笑得我特別順暢」。

面對網友好奇「老師事後知道嗎？」原PO則回覆，當時老師帶著一臉愉悅的表情回到教室時，同學們還很壞地哼起老師在廁所唱的歌，順便問老師是不是拉肚子，所以對方是知情的。

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