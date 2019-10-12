賣場拐7歲女童「拖進樹叢性侵90分鐘」　戀童男家裡還養雙胞胎女兒

▲ 女童和母親逛賣場，竟被陌生男子拐走性侵。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭發生一起驚悚的案件，一名年輕男子在賣場裡拐走一名7歲女童，將她帶到附近樹叢內性侵長達90分鐘，再若無其事的將女童帶回。男子事後被診斷出患有戀童癖，且還是一對年幼雙胞胎女兒的爸爸，日前被判8年徒刑，但2年後就有可能假釋出獄，讓受害女童家長難以接受。

《每日郵報》11日報導，女童母親2018年12月一天下午帶著女兒到大型商場Kmart時，27歲的犯人弗里（Sterling Mervyn Free）也在附近挑選聖誕禮物。監視器拍下弗里在玩具區附近徘徊約20分鐘，趁女童母親走到客服中心、只剩下女童留在貨架前時走上前與她搭話。

不久後，女童母親就發現女兒失蹤了。弗里事後承認，他向女童說了「跟我來」後便將她帶走。他開車將女童載到一處偏僻的叢林，接著對她性侵。與此同時，女童母親驚慌的找上店員，請警衛查看監視器後便看見女童被弗里帶出賣場的畫面。

約90分鐘後，一名警衛注意到女童又出現在賣場內。她的母親原先鬆了一口氣，卻發現女兒背上多出2道長長的抓痕。法官表示，女童拒絕說出自己為何受傷，也不願對警察開口。警方隨後在女童衣服上發現精液，馬上將弗里逮捕。

弗里接受調查時表示，他挑選聖誕禮物時注意到女童，接著便燃起一股衝動，坦然承認犯案。一名心理學家證實，弗里患有戀童癖，沉迷於色情網站，且自己也是一對雙胞胎女童的父親。他11日被判處8年徒刑，2021年8月10起有資格假釋。

女童母親則發表聲明指出，她的女兒很清楚陌生人有多危險，但弗里對她很友善，才能成功把她騙走，「沒有哪個孩子應該經歷這種創傷，不論是多重的判決都不足以彌補這種創傷對她造成的影響」，但她也對當地警方及民眾對他們的協助表示感謝。