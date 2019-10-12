徵行政助理「精通英日德」待遇超狂　網震驚洗版：我會台語、國語、台灣國語

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在臉書打工社團驚見，有公司徵行政助理，要求精通英日德文，並擁有高抗壓性及穩定性，然而待遇卻讓眾網友看傻，忍不住吐槽，「在台灣，專業就是這麼不值錢」、「給香蕉只能請猴子」。

有位男網友在臉書社團「PT中部打工資訊網」發文徵才，希望能找一位精通英日德文的行政助理，除了擁有良好外語能力外，也須具備文書處理以及溝通協調的能力。

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上面提到，該行政助理的工作，需要答覆客戶諮詢與報價、受理案件及評估、追蹤案件進度，還有相關事項的溝通協辦等；同時，主管也很看重其穩定性和抗壓性，所以會有1-3個月試用期，通過後公司才會正式聘用，並強調「謝絕短期嘗試」。

▲這樣的待遇被罵翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這裡，還沒有太大的問題，然而最後一行薪資待遇，讓廣大網友看完超想吐血，一個精通3國語言的人才，還要跟客戶接洽，時薪竟然只「依法」開150元up。

po文一出，立刻掀起撻伐與嘲諷，網友們紛紛回應，「拿香蕉妄想要請到人才」、「這就是台灣扭曲價值觀」、「他應該是在碰運氣，看能不能請到不缺錢的有錢人，或太閒去當義工的翻譯員」、「可以用google翻譯，要哪種語言就有哪種」、「我請人掃個地時薪都200了」。

甚至有許多人不惜自嘲，也要留言開嗆「我會說台語、國語，還有台灣國語...3種語言」、「我們家工讀生時薪150，工作內容是接電話跟協助公文」、「我會國語、台語、客家話」、「我三樣都不會，整天涼涼上班，薪水也一樣，為什麼要去做這個」。

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