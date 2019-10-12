　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

徵行政助理「精通英日德」待遇超狂　網震驚洗版：我會台語、國語、台灣國語

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在臉書打工社團驚見，有公司徵行政助理，要求精通英日德文，並擁有高抗壓性及穩定性，然而待遇卻讓眾網友看傻，忍不住吐槽，「在台灣，專業就是這麼不值錢」、「給香蕉只能請猴子」。

有位男網友在臉書社團「PT中部打工資訊網」發文徵才，希望能找一位精通英日德文的行政助理，除了擁有良好外語能力外，也須具備文書處理以及溝通協調的能力。

請繼續往下閱讀...

上面提到，該行政助理的工作，需要答覆客戶諮詢與報價、受理案件及評估、追蹤案件進度，還有相關事項的溝通協辦等；同時，主管也很看重其穩定性和抗壓性，所以會有1-3個月試用期，通過後公司才會正式聘用，並強調「謝絕短期嘗試」。

▲這樣的待遇被罵翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這樣的待遇被罵翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這裡，還沒有太大的問題，然而最後一行薪資待遇，讓廣大網友看完超想吐血，一個精通3國語言的人才，還要跟客戶接洽，時薪竟然只「依法」開150元up。

po文一出，立刻掀起撻伐與嘲諷，網友們紛紛回應，「拿香蕉妄想要請到人才」、「這就是台灣扭曲價值觀」、「他應該是在碰運氣，看能不能請到不缺錢的有錢人，或太閒去當義工的翻譯員」、「可以用google翻譯，要哪種語言就有哪種」、「我請人掃個地時薪都200了」。

甚至有許多人不惜自嘲，也要留言開嗆「我會說台語、國語，還有台灣國語...3種語言」、「我們家工讀生時薪150，工作內容是接電話跟協助公文」、「我會國語、台語、客家話」、「我三樣都不會，整天涼涼上班，薪水也一樣，為什麼要去做這個」。

►生火了！連我媽都用到發光

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
喊30年的爸其實是哥哥！爺外遇私生子真相曝…富家女爽喊惡繼母
林明禎凍齡媽、女神姊現身台北「站一排」　驚世美貌曝光..根本
「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」奧客批：熊貓員工有問題　苦主出面打
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收意外驚喜　老媽倒抽一口氣

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥「甜曬擁吻照」轟動PTT　女兒神基因被推爆：岳父好

沖繩買超夯名產神奇消失！老爸突問「這茶葉484過期了」...女兒一看秒暈

入住北海道五星飯店！他好奇看床底「有問題」毛炸　導遊一聽...急叩旅行社

快訊／午後對流旺盛！台南、高雄齊發大雨特報　防雷擊、強陣風

雪隧回堵5公里！國5北上恐塞到半夜　高乘載「時段、路段」一次看

徵行政助理「精通英日德」待遇超狂　網震驚洗版：我會台語、國語、台灣國語

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車　眾人好奇：商品該放哪...探討科學性

台灣東北角、日月潭獲國際肯定！　登2019全球百大「綠色旅遊地」

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

快訊／午後對流旺盛！台南、高雄齊發大雨特報　防雷擊、強陣風

雪隧回堵5公里！國5北上恐塞到半夜　高乘載「時段、路段」一次看

徵行政助理「精通英日德」待遇超狂　網震驚洗版：我會台語、國語、台灣國語

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車　眾人好奇：商品該放哪...探討科學性

台灣東北角、日月潭獲國際肯定！　登2019全球百大「綠色旅遊地」

武嶺刷一排人潮！停車場早到晚滿炸　他爽在家...一看監視器「以為菜市場」

180度全平躺著飛、全機免費WIFI　星宇航空「超高規格」A321neo大揭密

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

西螺大橋文化節踩街　重現台灣＆日本＆美國合作

「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」奧客批：熊貓員工很有問題　苦主出面打臉

蔡英文國慶提中華民國　馬英九稱「驚豔」：盼她繼續講下去

快訊／港鐵九龍塘站被丟燃燒彈「一片烈火」　G1及G2出口暫封

2乖巧妹「陪爸工地拆除」連假沒出遊...累癱睡樓梯　身教讚爆：莫溺愛

蔡依林演唱會搶爆　無良黃牛炒票...網路驚現「4900→10萬」！

台灣大賽／已有9座總冠軍　洪一中：希望雙手戴滿冠軍戒

6旬理髮漢進公廁...拿滾燙「電熱棒」瘋狂燒肉身　目擊者嚇歪：都是焦糊味！

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

波神大戰字母哥！　波辛基斯仍在找回場上節奏

黃文星出道前「私人工廠」上班　手指遭機器壓傷…老闆竟反咬一口

連Supreme也借鏡他們的設計！雪山圖案羽絨外套始祖　將限量復刻登場

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

失業經理當外送員「妻愛上吳先生」

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

桃園妹給外送哥「超暖贈禮」隔天收小驚喜

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

奧客控熊貓外送員偷吃餐　苦主出面打臉

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

更多熱門

相關新聞

上了岸也沒地方住！外籍漁工只能當廉價勞工

南方澳斷橋讓來自異鄉的6名漁工失去寶貴生命，各界又開始關注起他們的權益是否被公平對待。宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華向《ETtoday新聞雲》表示，看過最慘的是有人前10個月只領新台幣1912元，她痛批雇主賺這麼多，用廉價勞動力還不滿足，連最基本的待遇都不願意負擔。

重視民間社工師薪資正常化

大型就業博覽會4成機率踩雷

薪資上看59K！臺中加工區廠商16日聯合徵才　總計提供130個職缺

陳怡珍爭取委外清潔人力福利　

關鍵字：

行政助理徵人徵才打工待遇薪資低薪語言英文日文德文慣老闆

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面