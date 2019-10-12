《世界華文傳媒年鑑》收錄《ETtoday新聞雲》　2大版面展現在陸採訪足跡

▲《ETtoday新聞雲》被收録在《2019年世界華文傳媒年鑑》。（圖／記者林妏純攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「第十屆世界華文傳媒論壇」今（12）日在河北石家莊舉行，有來自50多個國家和地區的400多家媒體高層人士與會，《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純更專程跨海出席。值得注意的是，東森新聞雲被收録在《2019年世界華文傳媒年鑑》，以2大版面展現近年走訪大陸的採訪報導。

▲論壇現場。（圖／中新社）

此次傳媒論壇由大陸國務院僑務辦公室、河北省人民政府和中國新聞社共同主辦，並以「牽手世界，見證時代—華文媒體的中國故事」為主題。除了舉行開幕會、閉幕會等全體會議外，大會將安排多個平行的分論壇，就「一帶一路」與海外華文媒體、海外華文媒體轉型、媒體融合發展等多個子題展開對話交流。

▲▼《2019年世界華文傳媒年鑑》登出《ETtoday新聞雲》近年在大陸的採訪報導。（圖／記者林妏純攝）

此外，在厚厚的《2019年世界華文傳媒年鑑》中，可以看到2大版面的《ETtoday新聞雲》採訪足跡，包括副董事長馬詠睿受邀在首屆「海峽兩岸網路新媒體大陸行」開幕式上致辭；大陸國務院總理李克強於今年3月27日，在海南博鰲會見台灣共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長一行等。

▼《2019年世界華文傳媒年鑑》由中新社編輯出版。

此次論壇會務籌備小組負責人、中新社副社長兼副總編輯夏春平在論壇上表示，世界華文傳媒論壇以「研討、交流、聯誼、發展」為宗旨，是一個非官方、開放性、國際性的華文媒體高層交流平台，「期待華文媒體人在平等開放的氛圍中，暢所欲言，深度交流。」

▼此次論壇有超過400家華文媒體高層人士與會。（圖／中新社）