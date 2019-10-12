拿滾燙電熱棒瘋狂自殘　6旬理髮漢「公廁內」滿地打滾...目擊者嚇歪：都是燒焦味！

▲理髮漢將電熱棒插上插座，開始自殘。（圖／南國今報）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西柳州市一位60多歲的男子，平時以擺攤幫人理髮為生，但他近日卻在路西一巷的公廁裡，將滾燙的電熱棒直接烙在自己身上，即使痛得滿地打滾，仍然一次次重複這一舉動，直到急救人員趕來才停止。目擊者透露，「他把自己全身上下都燙傷了，整個公廁都是焦糊味！」

據《南國今報》報導，事發當晚，理髮漢一遍又一遍的用電熱棒燙肉體，隨後有人發現他的異常舉動，立刻告知周圍住戶，居民聽到後大吃一驚，立刻報警。急救人員趕來施救時，老人家才停止自殘，儘管被燙的渾身傷，他仍能夠清楚的與人交流，稱因病重無錢醫治，才作出這樣的舉動。

▲地上留有燒焦的衣物碎片。（圖／南國今報）

現場隨後留下一個橘色的手提袋，而洗手盆下面及周圍的地面上，則留有一雙人字拖以及燒焦的衣物碎片。理髮漢隨後被轉送到工人醫院西院的燒傷科，知情人透露，他入院後一直不肯開口說話，因此還不清楚他的具體身份，也不知道他有沒有其他親屬。

報導稱，名老漢平時以擺攤幫人理髮為生。柳石路西一巷的住戶稱，他在魚峰山腳擺攤已經7、8年了，原本一直住在巷子外的小旅館裡，最近2年才到巷子裡租房住下來。當晚事發前，居民們已有一段時間沒有見他出去擺攤。