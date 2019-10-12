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洛杉磯北部野火1死10萬人急撤！一天狂燒3千公頃　滅火男心臟病發亡

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▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 在這場大火發生後沒多久，當地多條高速公路封閉。目前已知1人死亡，另有2人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯北部10日當地晚間的野火迅速蔓延，火噬至少數十棟房屋、道路封閉，在短短不到24小時之內就蔓延超過3035公頃的土地，迫使高達10萬人逃離家園。當局指出，這場野火至少奪走一名男子的性命，因為當時忙著滅火、不甩疏散指令的他突然心臟病發。

▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

路透報導，這場野火被稱為「鞍脊火災」（Saddleridge fire），是南加州野火最大、最猛的一場，在當地10日晚間至11日中午這段期間，火勢就已蔓延超過3035公頃。大火產生的濃煙飄入洛杉磯北部部分地區，空氣品質受到影響，導致聖費爾南多谷（San Fernando Valley）數十間學校關閉。

加州州長蓋文（Gavin Newsom）11日宣布洛杉磯及河濱市（Riverside）進入局部緊急狀態。當日上午，大約有10萬居民接到強制撤離命令。到了11日下午，儘管鞍脊火災的猛烈火勢已不復見，變得較為和緩，但洛杉磯消防部門直言，這場野火的威脅仍舊存在。

▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

目前起火原因仍有待釐清，當地政府同時自空中、陸地下手滅火，派遣灑水直升機及空投阻燃劑的專用機，地面人員利用推土機等機具近距離控制火勢，消防隊則是拉水管衝進社區保護居民。

與此同時，加州能源公司太平洋煤氣電力公司（Pacific Gas and Electric Company, PG&E）為了降低野火所帶來的風險，在過去幾天的時間進行預防性斷電。截至當地11日，將近四分之三斷電用戶已恢復供電，目前仍有約19.5萬用戶處於斷電狀態。

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▼ 衛星捕捉到加州野火產生的濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

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