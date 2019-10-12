她玩牌輸了被罰！英籍師「毛毯藏巨獸」下令：把它捏大　逼舔還瞎喊：被下藥

▲傑夫猥褻的行徑，讓女童覺得相當噁心。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台北報導

一名英國籍男子「傑夫」（化名）被指控在教一名女童英文時，竟藉機以玩遊戲為由，要對方伸手撫弄他的生殖器，並要對方將他的生殖器給「捏大」，東窗事發之後還怪罪是女童的媽媽對他下藥，自己當時還有制止女童，不過法官認為女童指證歷歷，因此不採信傑夫的辯詞。

判決指出，傑夫在幫女童上課時，拿出紙牌要和對方玩遊戲，接著就用毯子將下身蓋住，要輸牌的女童伸手「捏大」，女同原先非常抗拒，但傑夫卻強硬的拉住她的手，逼迫她把自己的生殖器弄大。更誇張的是，傑夫還逼迫女童舔弄，讓女童當場嚇壞，急得大喊：「媽咪」，而傑夫聽到後，擔心對方聲張，趕緊「NO、NO、NO」的出言制止。

傑夫否認犯行，辯稱當時是女童主動伸手指著他胯下，並摸他的生殖器，但自己有嚴詞拒絕，甚至還聲稱，女童的母親在茶裡面下藥，讓他不記得發生的事情。另外，傑夫也表示，自己已經在台灣18年，也已經娶妻生子，不可能會這樣做。

女童的母親表示，當時有聽到女兒喊她，而女兒下課之後，也馬上聲稱自己被猥褻。對此，法官認為，女童的指證歷歷，若非親身經歷，不可能有辦法捏造出細節，外加上傑夫的測謊未過，因此採信女童說詞，新北地院一審依法判他4年徒刑，傑夫不服上訴二審，而二審法官考量他沒有前科，改判他3年6月徒刑，可上訴。

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