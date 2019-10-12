東涌警長3分鐘化解對立！　「超冷靜手法」引全場鼓掌...網讚：真正的香港警察

▲香港929遊行，示威者在警察總部前對峙，警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港持續近4個月的示威引發警民「劍拔弩張」，不過近日一位自稱是東涌的警署警長，在一次衝突中主動放下槍桿，與市民溝通握手展示誠意，成功化解對立。截至今（12）早，這段3分鐘的影片在臉書獲得5504個點讚，不少網友認同該警長的處理手法，不過亦有人持相反意見。

▲完整影片。

據《香港01》報導，一段「港警化解對立」的影片近日在網路上流傳。該片段的上載日期是10月8日，拍攝的地方為東涌東薈城外面的空地，疑似有一群市民不滿在場警方的執法手法，與警員進行理論。不過事件沒有演變成激烈的衝突，而這是因為片中的警長表示，願意作為上級，代表其他的同僚「做出承擔」，並出示委任證讓在場市民紀錄。

在影片開頭，在場的市民不時向警方罵道「黑警」、「警渣」等，該警長站在最前方對市民說，「無論是一個活動，無論是有人說髒話，令你們感到不開心。我不想這些行為破壞東涌的氣氛，我作為他們的上級願意承擔責任。」

該警長繼續表示，希望他的行為可讓市民知道，是有機制可以投訴警方的行為，「警隊3萬人，希望由我們之間做起」；有人要求他展示委任證，但剛好不在身上，他隨即指示同僚到車上為他取來，而沒有堅持不能出示。

▲有民眾為該警長的處理手法鼓掌。（圖／翻攝自臉書）

一名男子向該警長說，「你的處理手法是正確的，其實香港市民是想一個好的處理手法。我明白有時並非是你做出來（處理手法），是有害群之馬、情緒不穩的，做出一些錯誤的決定。拘捕是沒有問題，每個市民上街、做示威者，他們犯法，你們的確可以拘捕。不過我們看重的點，是不想被捕者受到過分武力傷害！這數個月來，不要再用單一的事件來評論，大家都有眼看到。」

▼不少港人對警方近月的執法感到不滿。（圖／記者黃彥傑攝）

此時，該員警摘下掛在身上的橡膠彈槍，遞給後方的同僚，並特意向打開雙手，示意自己沒有武器，釋出善意。男子則向警長提出「握個手？」又指在場的全部是國中生，所以居民才會擔憂。

該警長於是向後面的下屬大叫「Retreat，走」，防暴警員隨後轉身離開，現場人士拍手叫好，有人上前與他握手。這名員警最後說，「希望你們感受到我的誠意」，將一場警民對立消弭於無形。

不少網友看了片段後，大讚警員處理手法冷靜，長遠對警民關係有緩和作用。更有人說，「4個月來，第一次有掌聲送員警走」、「如果香港每個員警都像他一樣，警隊的民望就不會這麼低」、沒官威沒架子，這才是香港真警察」。不過也有人質疑該員警「做戲」、假仁假義，亦有網友擔心該警長做法未必獲得警務處管理層接納，憂慮他會被秋後算帳。