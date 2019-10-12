半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收意外驚喜　老媽倒抽一口氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名母親前天晚上發現女兒拿著提袋，匆匆跑出門，原本還一頭霧水，事後才知妹妹將最近做的甜點，送給外送小哥哥；意外的是，她隔天出門時，發現了對方回禮的小驚喜，不禁笑虧「還好他是看到彩虹，不是看到祖先！」

母親在「爆廢公社」分享前天這段趣事，「當時我在客廳，忽然看到我家的胖女兒下樓，然後拿著皮包，去廚房忙了一小會後，拿了個小袋子出來！還以為她大半夜要出門呢，結果是叫了foodpanda！」

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▲妹妹把親手做的乳酪蛋糕送給外送哥。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒多久，外送哥的電話來了，女兒立刻拿起小袋子，興奮地走出家門，雖然霧裡看花，不過身為母親的她後來追問得知，「原來是最近妹妹做了一些乳酪蛋糕杯，給外送小哥哥送了一份！」

想不到的是，事情竟有後續發展。母親接著說，昨天下午準備出門的時候，就在樓下車庫外的機車踏板上，看到了一個小袋子，後來女兒回來打開，赫然發現是對方回送的卡片和甜點。

▲外送小哥哥也回禮了。（圖／翻攝自爆廢公社）

卡片上寫道，「親愛的胖達用戶您好！昨天非常感謝您送給我的小禮物，當我吃完那蛋糕後，我在我濕潤的眼眶中看到了彩虹。今天的回禮希望妳會喜歡，非常感謝妳的熊貓。」

母親看完不禁笑了，直呼「還好外送小哥哥是看到彩虹，不是看到祖先！不要問我好不好吃，我不想看到祖先。」

對此，網友除了覺得心頭暖暖，也莫名被戳笑，紛紛回應「一段好姻緣的發生...明年準備當阿嬤」、「馬麻好壞，看到祖先是哪招啦」、「覺得有粉紅小泡泡產生中」、「熊貓情緣嗎」、「似乎聞到了愛情的味道」、「哇嗚，在一起在一起」、「熊貓搭起友誼的橋樑」。

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