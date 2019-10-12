　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收意外驚喜　老媽倒抽一口氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

Foodpanda,外送員,外送（圖／免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名母親前天晚上發現女兒拿著提袋，匆匆跑出門，原本還一頭霧水，事後才知妹妹將最近做的甜點，送給外送小哥哥；意外的是，她隔天出門時，發現了對方回禮的小驚喜，不禁笑虧「還好他是看到彩虹，不是看到祖先！」

母親在「爆廢公社」分享前天這段趣事，「當時我在客廳，忽然看到我家的胖女兒下樓，然後拿著皮包，去廚房忙了一小會後，拿了個小袋子出來！還以為她大半夜要出門呢，結果是叫了foodpanda！」

請繼續往下閱讀...

▲半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收小驚喜　老媽倒抽一口氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲妹妹把親手做的乳酪蛋糕送給外送哥。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒多久，外送哥的電話來了，女兒立刻拿起小袋子，興奮地走出家門，雖然霧裡看花，不過身為母親的她後來追問得知，「原來是最近妹妹做了一些乳酪蛋糕杯，給外送小哥哥送了一份！」

想不到的是，事情竟有後續發展。母親接著說，昨天下午準備出門的時候，就在樓下車庫外的機車踏板上，看到了一個小袋子，後來女兒回來打開，赫然發現是對方回送的卡片和甜點。

▲半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收小驚喜　老媽倒抽一口氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲外送小哥哥也回禮了。（圖／翻攝自爆廢公社）

卡片上寫道，「親愛的胖達用戶您好！昨天非常感謝您送給我的小禮物，當我吃完那蛋糕後，我在我濕潤的眼眶中看到了彩虹。今天的回禮希望妳會喜歡，非常感謝妳的熊貓。」

母親看完不禁笑了，直呼「還好外送小哥哥是看到彩虹，不是看到祖先！不要問我好不好吃，我不想看到祖先。」

對此，網友除了覺得心頭暖暖，也莫名被戳笑，紛紛回應「一段好姻緣的發生...明年準備當阿嬤」、「馬麻好壞，看到祖先是哪招啦」、「覺得有粉紅小泡泡產生中」、「熊貓情緣嗎」、「似乎聞到了愛情的味道」、「哇嗚，在一起在一起」、「熊貓搭起友誼的橋樑」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆
失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉.
蔡依林超威姐力噴發！6.6萬張票3分鐘秒殺網哭暈...下午還
頭城到坪林龜速30km！國道今天9大地雷路段曝　國5北上塞到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

大半夜拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

入住北海道五星飯店！他好奇看床底「有問題」毛炸　導遊一聽...急叩旅行社

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥「甜曬擁吻照」轟動PTT　女兒神基因被推爆：岳父好

缺羅賴把！特力屋買特價工具箱「一開WinRAR」爆尷尬　網秒抓bug笑噴淚

後悔沒幫報警！埔里人妻心疼受傷妹　「一個後保桿」神破案...網淚讚爆

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

南部買5人份早餐！「樸實交朋友價」還送熱狗＋咖啡　網傻：我這邊要340

主線雪隧回堵5公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

南部買5人份早餐！「樸實交朋友價」還送熱狗＋咖啡　網傻：我這邊要340

主線雪隧回堵5公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

半夜叫foodpanda！桃園妹「超暖贈禮」...隔天收意外驚喜　老媽倒抽一口氣

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

入口即化楊桃雞、現撈海鮮料理搭時令農蔬　好吃又好玩

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

口腔癌開刀10幾次曾想自我了斷　「快刀手」醫師救回重獲自信

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

「海景第一排」住戶真的更快樂！研究：患精神疾病機率減少22%

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

明道苦等10個月試「第一場戲」遭淘汰！輸給24歲小鮮肉　哽咽曝出道17年低潮

理想哥提出「共享房屋」概念讓全民有房！　網提社會住宅打臉：太難實現

全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

失業經理當外送員「妻愛上吳先生」

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

哈吉貝6字型颱風尾　下周濕涼變天

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

更多熱門

相關新聞

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

大眾運輸工具讓座問題是許多網友討論焦點。一位女網友搭公車坐在「非博愛座」上，結果遇到讓座魔人直接拍她要求讓座，讓女網友相當不滿，最後讓座魔人看到位子就馬上跑去坐，也沒讓給她原本要求女網友讓座的「抱小孩乘客」。

成功嶺「小黃殞落田中」　網揭運將輝煌事蹟

孝子搏命外送遭撞死！父慟才跑二天

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

叫外送沒筷子　木工師傅DIY做一雙

關鍵字：

foodpanda外送外送哥桃園妹贈禮回禮爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面