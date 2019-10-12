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彰化今晚「送肉粽」路線曝光　「和樂公園開始走4.4km」送出海

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▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣日前一位男子輕生，家屬預定今(12)晚10點半開始舉行「送肉粽」的送煞儀式，路線圖也在臉書社團公布，呼籲民眾迴避。臉書社團《伸港，線西，和美小鎮大小事》有民眾PO出「送肉粽」路線，從線西鄉和樂公園、和樂路、下犁路直行後再右轉番雅溝堤岸，一路送往海邊化掉。

▲▼彰化和美今晚要舉辦「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自Facebook／伸港，線西，和美小鎮大小事）

▲彰化和美今晚要舉辦「送肉粽」儀式。（圖／翻攝自Facebook／伸港，線西，和美小鎮大小事）

「送肉粽」是彰化地區的送煞儀式，9月底鹿港漁寮天和宮也曾舉辦過。不過如今「送肉粽」儀式已經不僅在彰化地區舉行，8月在新竹就舉辦過3次，引起在地居民抱怨。

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，顧名思義，原應舉行於火災之後（有燒死人）的情況下舉行，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。

▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

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