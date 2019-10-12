淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

▲他在淡水福佑宮對面小廣場做街頭表演。（圖／翻攝自林男臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

一名來自宜蘭的表演藝術家昨日在淡水街頭表演，怎料有位眼鏡哥投下3塊錢銅板後，瘋狂找碴、唱反調，甚至莫名摑掌，在錯愕之餘他本能回了一掌，也不禁哽咽，「我的第一個巴掌在街頭上給那個不尊重人的男子，你那張嘴臉我永遠記得！」

「尊重行動雕像很難嗎？」這名林姓劇場演員昨日趁連假出遊人潮多，在淡水福佑宮對面小廣場進行街頭表演，過程中除了有小丑表演，也會和觀眾互動，當然不乏一些驚嚇的元素，但他有自己的原則，並保持該有的距離。

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沒想到，讓人錯愕與憤怒的事情真實上演，當時有位戴著黑框眼鏡、穿黑色T恤背灰色背包、體型胖胖的男生默默地走向他，並投了3塊錢，「我開始跟他互動，但他不斷唱反調，這些街頭很常見，當然也不是第一次遇到，就這樣我都主動性的示好，然而他堅決唱反調至少維持了30秒，最後我決定先跟他說掰掰然後靜止不動。」

剛開始，附近觀眾都被逗笑了，但漸漸也感受到來者不善，結果就在他靜止不動短短幾秒鐘後，眼鏡哥猛然伸手打了他左臉頰一巴掌；而林男雖然腦袋空白，但右手也瞬間回敬一掌。

▲眼鏡哥侮辱人的舉動，引起網友們撻伐。（圖／翻攝自爆怨公社）

他顫抖地說，「我心態完完全全到了爆炸邊緣。現場有人驚呼、有人出聲，而我很難過，因為這是我第一次遇到，也許以下是我最本能的反應，但我不能說是最好的示範，我除了回他一掌外，還用了我的小丑聲音以及動作，讓全部的人知道他打了我巴掌，也罵出一些髒字，抒發我那時的憤怒。」

最後，林男也想對那位眼鏡哥說，「我不知道這位仁兄你是本著什麼心態來找我互動的？只是我知道被打這巴掌是我人生中的第一次，我爸媽也不曾這樣對我。不知道你能不能想像，我現在是躺在劇團地板上痛哭著，打出這篇文章，我只是喜歡做表演的，為什麼要接受你的一巴掌呢？」

文章一出，立刻引起廣大網友們憤怒與不捨，也紛紛留言替他抱不平，「不喜歡也不需要如此踐踏表演藝術者的尊嚴，如果有機會到淡水走走，別忘了給表演藝術者一點掌聲，讓他不孤單」、「品德淪喪的傢伙，回擊是對的」、「各行各業都需要受到尊重，辛苦了」、「這種人也太過分了，應該要自己出來道歉」、「一巴掌太便宜他了，至少也要多搧幾下」。

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