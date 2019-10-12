婦人遭「親姪子」輪姦　再當2歲女兒面…被前夫逼喝清潔劑

▲印度性侵問題嚴重。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者張方瑀／綜合報導

印度時常發生女性遭性侵的事件，成為該國亟欲解決的社會問題之一。日前一名女子帶著年僅2歲的女兒上街時被綁架，嫌犯竟是女子的前夫，他還夥同女子的「親姪子」輪流性侵、拷打，最後還逼迫女子在女兒面前喝下廁所清潔劑。警方獲報後，已經逮捕了其中4名嫌犯，還有1人在逃。

綜合外媒報導，印度中央邦（Madhya Pradesh）一名28歲女子在7日早上，帶著2歲女兒出門時遭到綁架，嫌犯竟是她的前夫、姪子甚至連女子的姐姐與姐夫都在現場。當時嫌犯將女子帶到一處偏僻的農場，女子被痛打一頓後，還被2名姪子輪流性侵。

第二天早上，女子的前夫再度將她打醒，用菸頭燙她，還逼迫她在女兒面前喝下廁所清潔劑，女子當場全吐了出來後昏厥，最後這群嫌犯將女子與其女兒丟包在鄉間小路後逃逸。

警方表示，女子和前夫結婚8年後離婚，大約在1年前又再嫁，而這段時間前夫仍不斷來騷擾。目前女子前夫、2名姪子，還有女子的姐姐與姐夫，都被警方列為嫌犯，目前已經逮捕了其中4名，還有1人在逃。

印度當局於2018年4月頒布一條臨時法律，規定參與多人性侵案者可判處死刑。根據印度國家犯罪記錄局（National Crime Records Bureau）數據，光是2016年一年間，印度就發生了3.9萬起性侵案，平均每13.5分鐘就發生一起，相較2015年增加了12%。

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