五角大廈批准增兵3000人至沙國　出動薩德愛國者防禦「持續威脅」

▲ 被襲擊的油輪隸屬伊朗國家石油公司（NOIC），當時距離沙國吉達港口約96公里。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗政府宣稱一艘國有油輪11日遭到導彈襲擊，在中東局勢持續升溫之際，美國五角大廈同日批准向沙烏地阿拉伯增兵3000人，在軍事裝備方面提供1套薩德反導系統（THAAD）、2個愛國者（Patriot）飛彈連、2支戰鬥機中隊和1支空軍遠征聯隊，以加強沙國的防禦措施。

綜合半島電視台、衛報報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）與沙國王儲暨國防部長薩爾曼親王（Mohammed bin Salman）進行「防止伊朗進一步侵略」等對話後，對外公開增兵部署，強調這是針對「該地區持續威脅」的應對措施。

事實上，過去幾個月以來，中東地區局勢仍處於緊張狀態，荷姆茲海峽附近多艘油輪被攻擊。在沙烏地阿拉伯石油設施遇襲後，美方採取一系列防禦措施，而這次的部署就是其中一環。

談及11日發生的油輪遇襲事件，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）透過國營電視台表示，「此案所造成的危險後果，要由幕後主使者來承擔，包括環境汙染。」

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▼沙烏地阿拉伯煉油廠先前遇襲，震撼全球能源市場，曝露沙國空中防禦重大漏洞。（圖／路透）