　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

五角大廈批准增兵3000人至沙國　出動薩德愛國者防禦「持續威脅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼埃及,紅海,游泳。（圖／路透社）

▲ 被襲擊的油輪隸屬伊朗國家石油公司（NOIC），當時距離沙國吉達港口約96公里。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗政府宣稱一艘國有油輪11日遭到導彈襲擊，在中東局勢持續升溫之際，美國五角大廈同日批准向沙烏地阿拉伯增兵3000人，在軍事裝備方面提供1套薩德反導系統（THAAD）、2個愛國者（Patriot）飛彈連、2支戰鬥機中隊和1支空軍遠征聯隊，以加強沙國的防禦措施。

綜合半島電視台、衛報報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）與沙國王儲暨國防部長薩爾曼親王（Mohammed bin Salman）進行「防止伊朗進一步侵略」等對話後，對外公開增兵部署，強調這是針對「該地區持續威脅」的應對措施。

事實上，過去幾個月以來，中東地區局勢仍處於緊張狀態，荷姆茲海峽附近多艘油輪被攻擊。在沙烏地阿拉伯石油設施遇襲後，美方採取一系列防禦措施，而這次的部署就是其中一環。

談及11日發生的油輪遇襲事件，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）透過國營電視台表示，「此案所造成的危險後果，要由幕後主使者來承擔，包括環境汙染。」

►伊朗油輪突爆炸起火「石油流入紅海」　當地媒體：2導彈擊中
►快訊／伊朗油輪在海上「被導彈攻擊爆炸」　中油：台灣油品供應無虞
►伊朗油輪在紅海遭2枚火箭攻擊　國際油價跳漲2.07%

▼沙烏地阿拉伯煉油廠先前遇襲，震撼全球能源市場，曝露沙國空中防禦重大漏洞。（圖／路透）

▲▼沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊。（圖／路透）

ET快訊
淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆
失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉.
蔡依林超威姐力噴發！6.6萬張票3分鐘秒殺網哭暈...下午還
頭城到坪林龜速30km！國道今天9大地雷路段曝　國5北上塞到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國大媽遊南韓欲跳樓「倒掛飯店5F」　路人抓她腳踝苦撐40分鐘獲表揚

經典小說《一九八四》重演　蓬佩奧：NBA要勇於對抗中國

五角大廈批准增兵3000人至沙國　出動薩德愛國者防禦「持續威脅」

星國丈夫怒殺新婚妻！11歲繼子目擊也遭殃　大卸8塊棄草叢

強颱哈吉貝日本觸陸！　超商「像在賣貨架」：杯麵、肉類、麵包全掃空

美情報分析師「偷看國防機密報告」　幫記者女友搶到獨家慘被捕

德國槍手認了「極右反猶」動機　「贖罪日」猶太會堂外掃射2死2傷

路邊撿記憶卡...竟藏12段詭異「裸女虐待片」！揭發謀殺棄屍案

哈吉貝挾強風襲日1死5傷！掀飛屋頂電桿歪斜　貨車男昏迷送醫不治

香港示威會「自行落幕」　川普：上街人數變很少

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

中國大媽遊南韓欲跳樓「倒掛飯店5F」　路人抓她腳踝苦撐40分鐘獲表揚

經典小說《一九八四》重演　蓬佩奧：NBA要勇於對抗中國

五角大廈批准增兵3000人至沙國　出動薩德愛國者防禦「持續威脅」

星國丈夫怒殺新婚妻！11歲繼子目擊也遭殃　大卸8塊棄草叢

強颱哈吉貝日本觸陸！　超商「像在賣貨架」：杯麵、肉類、麵包全掃空

美情報分析師「偷看國防機密報告」　幫記者女友搶到獨家慘被捕

德國槍手認了「極右反猶」動機　「贖罪日」猶太會堂外掃射2死2傷

路邊撿記憶卡...竟藏12段詭異「裸女虐待片」！揭發謀殺棄屍案

哈吉貝挾強風襲日1死5傷！掀飛屋頂電桿歪斜　貨車男昏迷送醫不治

香港示威會「自行落幕」　川普：上街人數變很少

台灣大賽／彭政閔再敲1安打、1得分　獨局冠軍賽安打王

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

入口即化楊桃雞、現撈海鮮料理搭時令農蔬　好吃又好玩

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

口腔癌開刀10幾次曾想自我了斷　「快刀手」醫師救回重獲自信

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

「海景第一排」住戶真的更快樂！研究：患精神疾病機率減少22%

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

明道苦等10個月試「第一場戲」遭淘汰！輸給24歲小鮮肉　哽咽曝出道17年低潮

理想哥提出「共享房屋」概念讓全民有房！　網提社會住宅打臉：太難實現

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

士兵慘賠千萬！急剎害自走砲摔壞

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

合照比OK手勢　環球影城員工開除

中美貿易協議達第一階段　暫緩加關稅

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

哈吉貝暴風圈觸日！靜岡多處淹水

英國政府大倡電子煙！醫院允開煙店

網民白宮請願網連署　承認台灣是國家

美中初階段協議成！　美股帶動漲

更多熱門

相關新聞

情報分析師洩密幫女友搶獨家被捕

揭發美國總統川普（Donald Trump）「通烏」醜聞的吹哨人證實是中央情報局（CIA）幹員，讓川普氣得揚言要找到他並以叛國罪處置。川普槓上情報界之際，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）就有一名握有最高機密的官員涉嫌向2名記者洩密被捕，且其中一名記者還和他有過一段戀情。

陸媒：貿易戰對美國經濟傷害加大

路邊撿記憶卡　竟藏裸女遭虐殺片

川普：香港示威會「自行落幕」

美代理國土安全部長辭職

關鍵字：

沙烏地阿拉伯美軍增兵五角大廈國防部北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面