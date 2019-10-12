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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／前9月洋浦港口吞吐量同比增長22%　吞吐量完成3721.85萬噸

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▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》前9月洋浦港口吞吐量同比增長22%　吞吐量完成3721.85萬噸

洋浦經濟開發區交通運輸和海洋局指出，今年1至9月，洋浦港口吞吐量完成3721.85萬噸，同比增長22.3%；集裝箱完成50.28萬標箱，同比增長23.24%。（海南日報）

《重慶》第十一屆「重慶·台灣周」16日開幕

歷屆「重慶·台灣周」活動共簽約經貿合作項目161個，簽約金額197.392億美元；實際落地項目97個（其中IT及IT配套項目37個），推動合作領域涉及電子信息產業、IT配套產業、汽摩零部件、金屬冶煉、製造業、現代農業、商業、金融、服務業、基礎設施建設等。（重慶日報）

《浙江》杭州打造跨境電商最優生態圈

據中國（杭州）跨境電商綜試辦11日提供的數據顯示，2019年1-8月，杭州跨境電商交易額85.25億美元，佔外貿出口的比重17.73%，其中出口59.6億美元，同比增長16.74%，進口25.65億美元，同比增長20.69%，浙江杭州跨境電商的發展逆風而上。（中新社）

《四川》中國農科院智慧農業新技術首次在川亮相

該操作系統由中國農科院智慧農業創新團隊自主研發，包括天空地農情訊息時空數據庫系統、物聯網觀測系統、農業大數據多維可視化系統等系統，配合智慧巡田機器人、作業跟隨機器人、無人除草機器人等雲邊端一體化的農業智慧作業裝備，可實現無人化作業，田間生產效率大幅提升。（四川日報）

▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《廣東》2019東莞台博會本月25日開幕　將展現在莞台商發展歷程

今年的東莞台博會將以「聚焦灣區都市 助力品質東莞」為主題，規劃展覽面積約2萬平方米，按展區特色劃分為東莞台商發展史館、青年創新創業館、產業公會館、台灣農業科技館、台灣縣市產品館、台灣文化創意館及台灣美食文化館七大展區，預計參觀、採購人數將達13萬人次。（南方日報）

《廣西》西部陸海新通道規劃建設7條鐵路線

近日貴南高鐵澄江雙線特大橋180米拱加勁大跨度連續梁0號塊澆築完成，項目2023年建成通車後，南寧2小時可直達貴陽。貴南高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中包海通道的重要組成部分，是川渝黔及西北地區通往南寧、北部灣、粵西、海南地區的便捷、快速客運主通道。（廣西日報）

《山東》旅遊商品和裝備發展成為中國文旅消費新增長點

2019山東·泰山旅遊商品與裝備博覽會11日在泰安開幕，以搭建中國旅游商品和裝備企業與採購方的零距離對接平台，進一步繁榮山東旅遊商品市場，促進旅游商品經濟發展和文化旅遊產業轉型升級，培育新的文旅消費增長點。（中新社）

《北京》北京兩年培訓1萬名「企業新型學徒」

今明兩年北京將全面推行企業新型學徒制，全市將培訓1萬名左右企業新型學徒。培養工作的九大特點：制度體系健全、實行目錄清單管理、建立服務管理信息平臺、建立分類分級補貼機制、印製學徒制工作指導手冊、創新證書管理、創新工作方式、實現培訓的多元服務、建立第三方審計制度。（北京日報）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

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