南部買5人份早餐！「樸實交朋友價」還送熱狗＋咖啡　網傻：我這邊要340

▲ 大家猜猜這樣多少錢？（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣南部和北部除了食物口味上有差異，有些產業的物價差別也讓人相當有感。一名網友日前就在臉書上分享她在高雄買的早餐，吐司、蛋餅及飲料塞滿整個畫面，佛心價格曝光後更是羨煞眾人，便宜到好奇店家究竟有沒有在賺錢。

「為了確定是不是老闆娘算錯錢，我今天再去買一次早餐。」一名女網友11日在臉書「爆廢公社」中貼出一張早餐照，只見她在高雄一間早餐店買了3份火腿蛋吐司、3份玉米蛋餅、3杯大杯奶茶和2杯大杯咖啡牛奶，結帳時店家還多送3份熱狗和1杯咖啡牛奶，香甜的總價也讓她震驚了。

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原PO透露，她買了這些5人份的餐點，老闆娘竟然只收她200元，賠本價讓她忍不住上網抱怨南部人太熱情，「老闆娘妳到底有沒有賺到錢啊！」

▲網友們都流口水羨慕了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

眾多網友們看到此景後，都紛紛羨慕表示「夠狂」、「根本慈善早餐店」、「想知道店家，太佛心了」、「南部的早餐就是如此樸實無華」、「新竹我一個人吃，就破百了」、「南部早餐真的很溫情」、「我這邊買這樣要340」、「每次回南部最期待的就是早餐了」。

不過也有人推測，說不定是店家要收攤了，與其丟掉浪費，不如半買半相送，還能綁住消費者的心，「會不會有些東西是隔夜的啊」、「北部吃的是店租」、「打烊前的出清吧」、「我南部無感，應該只有這家便宜」。

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