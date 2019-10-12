美情報分析師「偷看國防機密報告」　幫記者女友搶到獨家慘被捕

▲ 反恐分析師弗雷斯涉嫌洩密。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

揭發美國總統川普（Donald Trump）「通烏」醜聞的吹哨人證實是中央情報局（CIA）幹員，讓川普氣得揚言要找到他並以叛國罪處置。川普槓上情報界之際，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）就有一名握有最高機密的官員涉嫌向2名記者洩密被捕，且其中一名記者還和他有過一段戀情。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，30歲的反恐分析師弗雷斯（Henry Kyle Frese）涉嫌於2018年及2019年向2名記者洩露外國武器系統情報，被控2項故意向沒有資格獲知國防情報的人傳播相關資訊的罪名，9日被捕。

檢方並未透露弗雷斯洩露的機密相關國家，但聯邦調查局（FBI）指出，這些情報可能有利於敵國並損害美國利益。FBI反間諜部門特別探員科勒（Alan E. Kohler Jr.）說明，「人們擔心的並不只是情報外洩，還有其他國家會如何利用這些資訊。簡單來說，這威脅美國人的性命。」

▲ CNBC國安記者馬西亞斯及NBC國安記者庫比。（圖／翻攝自推特）

《每日郵報》則指出，弗雷斯洩露給其中一名女記者的情報至少出現在8則不同的新聞中，且2人曾是男女朋友。美國司法部並未透露2名記者的姓名，但已經被查出是CNBC國防記者馬西亞斯（Amanda Macias）及NBC國防記者庫比（Courtney Kube），在NBC環球集團旗下的不同媒體工作，曾共同撰寫許多美國、中國、俄國及其他國家武器系統相關報導。

弗雷斯的被捕的消息9日曝光後，涉及此事的記者登上各大媒體頭條。法庭文件指出，弗雷斯和馬西亞斯2017年8月至2018年8月在維吉尼亞州亞歷山卓同居。從社群媒體帳號也可看出，他們當時有過一段戀情。

調查發現，弗雷斯2018年4月中至5月初曾多次查閱與他的職責無關的情報報告，期間在推特上收到馬西亞斯的私訊，詢問他是否願意與庫比聊聊。弗雷斯則回覆，如果能協助馬西亞斯「進步」，他願意提供幫助。他去年4月27日再次查看該份報告書，不久後便與2名記者談話。約半小時後，馬西亞斯便發表一則包含國防機密的文章，並分享到推特上，弗雷斯也在推特轉推。

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