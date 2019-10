美代理國土安全部長辭職　川普：下周公布新人選

▲ 現年48歲的麥卡利南今年4月才上任,取代前任國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普11日晚間宣布,上任僅6個月的代理國土安全部長麥卡利南(Kevin McAleenan)辭職,下周將會公布新的人選,但未說明生效時間。此一消息傳出之際,美國與墨西哥的邊境非法移民風波尚未落幕,且上周更有消息傳出,川普放話建議對移民的腿部開槍,逼迫他們放慢速度。

USA TODAY報導,麥卡利南上周向《華盛頓時報》(The Washington Post)宣洩對工作的不滿,抱怨失去單位內部的公共訊息掌控權,也沒有拿到當初上任所承諾的部分職權,甚至承認輸了這場阻止政府部門被拿來作為跨黨派移民政治工具的鬥爭。4日晚間,他發推特感謝川普的任命,並強調政府在過去6個月的這段時間,在緩解邊境安全及邊境沿線人道主義危機方面取得重大進展。

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....