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美代理國土安全部長辭職　川普：下周公布新人選

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▲▼ 美國代理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）辭職，上任僅6個月。（圖／路透）

▲ 現年48歲的麥卡利南今年4月才上任，取代前任國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普11日晚間宣布，上任僅6個月的代理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）辭職，下周將會公布新的人選，但未說明生效時間。此一消息傳出之際，美國與墨西哥的邊境非法移民風波尚未落幕，且上周更有消息傳出，川普放話建議對移民的腿部開槍，逼迫他們放慢速度。

USA TODAY報導，麥卡利南上周向《華盛頓時報》（The Washington Post）宣洩對工作的不滿，抱怨失去單位內部的公共訊息掌控權，也沒有拿到當初上任所承諾的部分職權，甚至承認輸了這場阻止政府部門被拿來作為跨黨派移民政治工具的鬥爭。4日晚間，他發推特感謝川普的任命，並強調政府在過去6個月的這段時間，在緩解邊境安全及邊境沿線人道主義危機方面取得重大進展。

一周的時間過去，川普11日晚間在推特宣布麥卡利南辭職的消息，強調身為代理國土安全部長的麥卡利南在工作方面表現相當出色，但現在想把更多時間拿來與家人相處，未來會轉去私人部門工作。

報導指出，現在的川普對於兌現當初競選的承諾感到越來越失望，也就是修建美墨邊境牆來阻止非法移民進入美國。此外，甚至有消息傳出，川普一度建議用激進暴力手段來阻止非法越境，包括築起放滿蛇或短吻鱷的邊境護城河、朝移民的腿部開槍。

►建議「開槍射腿」逼移民走慢點！　紐時：川普狂找極端方法擋美墨邊境

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