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義大利議員連署挺台出席「國際刑警組織大會」：不納入是不可思議的行為

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我國確定無法出席國際刑警組織大會。（圖／翻攝Reference.com）

▲我國在1961年到1984年曾是會員國之一。（圖／翻攝Reference.com）

記者張靖榕／綜合報導

國際刑警組織（INTERPOL）15日即將登場，為了聲援台灣加入這個聯合國以外最大的國際組織的年度會議，「義大利國會台灣友好協會」16位議員連署致函大會主席金正陽（Kim Jong-yang，中國籍），以及秘書史托克（Jurgen Stock，德國籍），希望讓台灣以觀察員身分出席大會。

根據《中央社》報導， 「義大利國會台灣友好協會」主席馬蘭參議員（Lucio Malan），以及兩位副主席迪馬右眾議員（Marco Di Maio）、帕格諾眾議員（Alessandro Pagano）發起連署信，針對15日到18日將在智利首都聖地牙哥舉行的國際刑警組織第88屆大會，敦促國際刑警組織讓台灣以觀察員身分參與。

連署信指出，台灣若仍舊被國際刑警組織排除在外，就無法即時連結「I-24/7全球警察通訊系統」等重要國際資料庫，一再讓台灣受到國際犯罪集團威脅，而無法受到保護，全球治安也有缺口。

▲▼國際刑警組織（INTERPOL）成員國涵蓋範圍，紅色為非成員國。（圖／翻攝自維基百科）

▲國際刑警組織（INTERPOL）成員國涵蓋範圍，紅色為非成員國。（圖／翻攝自維基百科）

對於台灣無法與會的原因，連署信強調完全屬「政治問題」；然而台灣與國際社會密不可分，在全球警察打擊犯罪作為共同目標下，更應將台灣納入體系當中，使打擊犯罪的網絡能真正涵蓋全球。

4位友台參議員10日也在國會上提出書面質詢，分別為亞里哥尼（Paolo Arrigoni）、坎杜拉（Massimo Candura）、貝雷格里尼（Emanuel Pellegrini）以及維斯蔻韋（Manuel Vescovi）。他們質疑國際刑警組織將台灣排除在外已違反組織憲章第2條規定，是「不可思議的行為」，要求義大利當局正視並提出相關作法。

國際刑警組織成立於1923年，至今會員國達到194國，成員國數僅遜於聯合國，且年度預算達1億歐元（約新台幣33.8億元），主要調查項目為跨國恐怖活動、毒品、走私軍火、偷渡、洗錢、兒童色情及科技犯罪等大型犯罪，東亞僅台灣與北韓不是成員國。

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