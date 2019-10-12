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影／電影院公廁外！嫩妹遭色男壓地「上下抖動」...她尖叫求助市民竟冷眼圍觀

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記者蔡儀潔／綜合報導

福建福州3名女子近日在電影院的公廁內，先後被一名成年男子猥褻，年紀最小的受害人僅有6歲，此外一名女子更是被壓在地上尖叫，多次大喊「救命啊」，但現場多名圍觀市民只顧著拍片，無人上前，引來大批網友炮轟。事後，拍片者竟辯稱，他以為雙方是情侶。

綜合陸媒報導，事發於福州中防萬寶城金逸影院，根據網友上傳的事發影片可以看到，變態男從上而下將一名年輕女孩壓在地上，期間不斷前後抖動，現場有多名市民圍觀；受害女子不斷尖叫，向旁人大喊求助，但卻慘遭無視。拍攝者事後表示，當時以為雙方是情侶，才沒有上前相救。

網友看到有關片段後，紛紛斥責在場市民，「情侶就ok？？？」、「就算是情侶之間女方被按在地上叫也過分了，應該能反應過來是被人猥褻的呀」、「不要給自己的冷漠找藉口，情侶，呸 不再熱血一腔冷漠才是當今的大問題」、「這種撕心裂肺的叫救命怎麼可能是情侶」。

▼被害女子遭壓倒在地，路人則冷漠圍觀。（圖／翻攝自一點資訊）

▲▼ 變態公廁猥褻女子。（圖／翻攝自一點資訊）

此外，該名男子之後還猥褻2名被害人，其中最小的僅有6歲。有目擊者表示，「他（猥褻男）衝進衛生間後，把一個女生摁在地上，女生嚇得大叫，而後逃了出來，攤在閨蜜身上大哭。隨後男子繼續躲在廁所裡，又對一名等在廁所門邊的小女孩下手」，被旁人制止後，變態男依然沒有住手，而是放下小女孩，衝向另一名年輕女子將她抱住。

6歲受害女孩的父親魏先生則憤怒表示，當時女兒在電影開始後想去洗手間，阿姨就帶著她一起去公廁，隨後一名年輕男子將女兒抱起，並把手伸進了她的上衣裡面。目前，犯案男子已被警方刑拘。

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