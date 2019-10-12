哈吉貝暴風圈觸日！千葉出現龍捲風毀建物、靜岡雨量350mm多處淹水

▲靜岡縣駿河區街道淹水。（圖／翻攝自推特）
記者錢玉紘／綜合報導
19號颱風哈吉貝暴風圈已經觸碰日本，預計在12日傍晚到晚上這段期間登陸關東地區，目前日本各地都已經開始有強降雨的情形，NHK指出，結構完整的哈吉貝將會帶來「破紀錄的大雨和暴風」，很可能會發生事故，目前降雨較多的地方以關東地區為主。
NHK報導，靜岡縣石廊崎海岸地區在當地時間早上6點測得最大風速為每秒32.7公尺，已經達到12級陣風等級，而靜岡縣目前累積雨量已經超過350毫米，路面有多處積水。另外，靜岡縣、琦玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，發生土石流的可能性非常高，已經發布了土石流警報。
另外，截至今天早上8點40分，茨城縣及千葉縣加起來已經有超過2萬7000戶停電，靜岡縣的南伊豆町和下田市大約有200戶停電，有網友指，就連電車的車站都一片漆黑。
警方表示，早上8點時獲報，千葉縣市原市永吉地區因颱風造成了龍捲風，有數棟住宅被破壞，已經通知消防隊進行協助，目前還在確認是否有人受傷。
実家から送られてきたが、市原のちはら台と志津が竜巻でやばい 建物半壊 #台風19 pic.twitter.com/M59T7wrCcx— Chamank (@chama_takuya) October 12, 2019
▲千葉縣出現龍捲風。
在關東地區，許多超市和商家都將於今日下午提早打烊，從昨天開始就出現搶購物資囤貨的人潮，貨架上也因為物品被掃光而變得空蕩蕩。
日本氣象廳指出，這次颱風猛烈的程度相當於1958年的狩野川颱風。當時狩野川颱風肆虐伊豆半島、關東地區，出現河川氾濫、土石流等災害，更造成1269人喪生。
ただ今の家の周りです#台風19号 #静岡 pic.twitter.com/VCBCx2SdL3— マフティー社畜LIFE (@mafte_) October 11, 2019
昨日から静岡に来ています。— サトウ純子（観相家） (@poli168) October 12, 2019
この時間でもこの風
用事や鑑定を昨日中に終わらせておいて良かった今日は絶対外には出れない みなさまもお気をつけて‼️#台風19号 #静岡 #あしどめ pic.twitter.com/pZ2MD3DNJM
静岡市駿河区 冠水 pic.twitter.com/ljh2hY5Lbh— pochette Co (@b7ef5479e7f44ce) October 11, 2019