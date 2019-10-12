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哈吉貝暴風圈觸日！千葉出現龍捲風毀建物、靜岡雨量350mm多處淹水

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▲▼靜岡縣駿河區街道淹水。（圖／翻攝自推特）

▲靜岡縣駿河區街道淹水。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

19號颱風哈吉貝暴風圈已經觸碰日本，預計在12日傍晚到晚上這段期間登陸關東地區，目前日本各地都已經開始有強降雨的情形，NHK指出，結構完整的哈吉貝將會帶來「破紀錄的大雨和暴風」，很可能會發生事故，目前降雨較多的地方以關東地區為主。

NHK報導，靜岡縣石廊崎海岸地區在當地時間早上6點測得最大風速為每秒32.7公尺，已經達到12級陣風等級，而靜岡縣目前累積雨量已經超過350毫米，路面有多處積水。另外，靜岡縣、琦玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，發生土石流的可能性非常高，已經發布了土石流警報。

▲▼哈吉被颱風。（圖／日本氣象廳）

另外，截至今天早上8點40分，茨城縣及千葉縣加起來已經有超過2萬7000戶停電，靜岡縣的南伊豆町和下田市大約有200戶停電，有網友指，就連電車的車站都一片漆黑。

警方表示，早上8點時獲報，千葉縣市原市永吉地區因颱風造成了龍捲風，有數棟住宅被破壞，已經通知消防隊進行協助，目前還在確認是否有人受傷。

▲千葉縣出現龍捲風。

在關東地區，許多超市和商家都將於今日下午提早打烊，從昨天開始就出現搶購物資囤貨的人潮，貨架上也因為物品被掃光而變得空蕩蕩。

日本氣象廳指出，這次颱風猛烈的程度相當於1958年的狩野川颱風。當時狩野川颱風肆虐伊豆半島、關東地區，出現河川氾濫、土石流等災害，更造成1269人喪生。

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