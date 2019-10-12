中美經貿磋商結束　川普：習近平是「偉大的領導人」

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表在華盛頓舉行的經貿磋商於11日告一段落。同時，美國總統川普也於同一日會見劉鶴，川普再次祝賀中共建政70周年，也表示自己非常尊重中國，大陸國家主席習近平是「偉大的領導人」，很高興看到美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果。

《人民日報》微信公眾號報導，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行討論，並進行了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

《央視網》報導，劉鶴會見川普時，轉達習近平的口信，近來，中美經貿磋商團隊保持溝通，相互釋放了善意，受到兩國人民和國際社會的歡迎，兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得積極進展。他說，保持中美關係健康穩定發展，對兩國對世界都有利。

▲川普說習近平是「偉大的領導人」。（圖／路透社）

此外，雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。

劉鶴表示，雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，討論了後續磋商安排。

川普則說，再次祝賀中華人民共和國成立70周年，「我非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人」，希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。此外，川普也強調，美國歡迎中國留學生赴美留學。

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