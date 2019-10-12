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蜜月第二天落跑！　「陸配高雄神秘消失」：我有原因但不知怎麼跟你講

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▲分手,離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陸配小蝶（化名）因為不肯說的原因，嫁來台灣後拋棄阿剛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新竹男子阿剛（化名）於2018年娶了陸配小蝶（化名），一起到高雄蜜月旅行時卻被拋棄，只收到一則寫著「我不知道怎麼跟你講」的簡訊，讓他相當難過。報警後仍找不到老婆的小剛，無奈上法院提告離婚獲准。

新竹地院判決書指出，2018年3月，阿剛和小蝶在大陸結為連理，同年8月一起回到台灣住在夫家，阿剛到工廠上班時，小蝶就在家裡幫忙。10月兩人補辦結婚登記，到了11月中旬，一起到高雄旅遊時，一切美好卻突然變卦。

蜜月第2天的凌晨，小蝶悄悄從旅館不告而別，無論如何都不接阿剛的電話，僅傳了一則訊息，「我知道我跑走，讓你一家人很沒面子，但是我有我的負擔和原因，很多事情我不知道要怎麼跟你講。」阿剛等了2天左右，決定去移民署協尋，雖然查出小蝶滯留在台灣尚未出境，但到至今都還沒找到人，只好蒙羞向法院訴請離婚。

阿剛表示照小蝶訊息內容來看，應該是因為缺錢想在台灣非法打工賺錢；阿剛胞妹則證稱，參加過兩人婚禮，小蝶也一直都表現得很願意和阿剛一起生活，到台灣也和夫家人同住，「一切感覺都很正常」，現在這樣讓人覺得很突然。

法官根據移民署調查，認為小蝶尚未出境卻仍不回到阿剛身邊，顯然惡意遺棄配偶的情況仍在繼續，主觀上已沒有和小剛同居並經營家庭的概念，因此判定兩人離婚獲准。

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