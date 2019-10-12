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阿扁點出泛綠民調隱憂：蔡最多再增5%、韓還有「15~20%成長空間」

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▲▼陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁分析選前民調。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

前總統陳水扁在臉書上PO文分析明年的大選，他認為，蔡英文雖然看起來民調都比韓國瑜高，但因泛綠陣營已整合，最高在成長5%，泛藍則是有許多選民尚未表態，還在觀望，因此還有15～20%的成長空間，是蔡英文陣營「輕忽不得的選戰隱憂與變數」。

陳水扁指出，如果明天就投票，「蔡英文鐵定連任成功，而且大贏韓國瑜不少」，不過接下來兩個月才是關鍵。雖然民調數字上，目前都是蔡陣營穩操勝券，但不論是中時或蘋果的民調，不表態率都超過3成，可見觀望選民不少。而泛藍選民不表態的比例則是泛綠選民的2倍，韓國瑜支持率的成長空間遠大於蔡英文。.

另外，阿扁也表示，根據中時旺旺最新民調，蔡獲得泛綠選民83.9%的支持，反之韓在泛藍陣營中只獲得66.6％的支持者，原因是「泛綠陣營整合已經差不多，頂多再成長5%就到天花板」。

反觀，泛藍陣營中的郭粉、馬迷都尚未整合，他預測，「為了國民黨2020重返執政，馬韓郭最後一定『三國歸一統』，韓的泛藍選民應該還有15～20%的成長空間。」

最後，陳水扁也強調，過去兩次選舉中他的看好度都低於對手，最後仍勝選。目前看好度蔡是韓的兩倍，但隨著韓開始請假，投入競選活動中，處在觀望狀態的選民勢必會恢復信心。

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