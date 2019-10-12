成功嶺「小黃殞落田中」…阿兵哥哀嚎：阿北出事了啦　網揭運將輝煌事蹟

記者葉國吏／綜合報導

鄉間小路狹窄，開車駕駛如果不小心就會直接開進田中。4位自成功嶺放假的阿兵哥，為了趕搭高鐵坐到一台計程車，只見影片中的運將無懼小路加速，結果直接開進田中，錄影男子無奈直呼「阿北～出事了啦阿北」短短14秒影片吸引上千人觀看。原來這位運將在當地小有名氣，是傳說中的「趕路車神」阿喜哥，還有人說「沒搭過他的車別說到成功嶺當過兵」。

網友將影片轉載至臉書私密社團《爆廢公社》，只見影片中男子坐在副駕，一開始他還讚嘆運將的技術說「這個要我開我真的不敢開啊」，說完還聽到運將踩下油門加速的聲音。只是加速不過1秒，整台車就直接栽進田裡。

▲成功嶺趕路車神殞落，阿兵哥還合照說「這需要回報嗎？」。（圖／即新聞，下同）

從影片中可以看到，計程車經過一陣巨響後，就直接側翻到田中，車上乘客就驚慌直呼「阿北～」運將則淡定的說「那ㄟ安內」，一旁男子則說「出事了啦～阿北」。事發網友還跟栽進田中的計程車合照說「這要回報嗎？」

▲網友說司機是知名趕路車神阿喜哥。

影片一出有人認出運將身分，透露就是當地知名的「趕路車神」阿喜車，有網友分享搭車經驗說，阿喜哥曾經把15分鐘的車程縮短為5分鐘就抵達，更有網友笑說「沒搭過他的車別說到成功嶺當過兵」。