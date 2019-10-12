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英國政府大倡電子煙！　「醫院允開煙店」Youtuber驚喜：美國根本平行時空

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▲▼電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英美兩國電子煙政策及態度不同調。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國小有名氣的Youtuber庫利（Matt Culley）觀察到一個現象，在美國被渲染成死神一般的電子煙，到了英國卻像救世主一樣。英國除了沒有廣泛傳出電子煙致死案例，政府還相當鼓勵民眾放棄傳統菸，改抽電子煙，作為2030年無煙化前的過渡產品，更有醫院已經允許電子煙公司入內開商店。

根據美國《Vice傳媒》（Vice News）報導，因為工作需要頻繁往來英美兩地的庫利形容，到了英國走在倫敦街上就像走在影集《陰陽魔界》（The Twilight Zone）裡一樣，這裡抽電子煙的人口很多，社會態度也多積極正面，和美國簡直是平行時空。

在如今許多醫院都將院區設為禁菸區的時代，菸癮者犯癮須強忍或到院區外解癮，但相對健康的方法已經出來了，山德威爾和西伯明罕醫院（Sandwell and West Birmingham Hospitals）於今年7月，基於讓大眾減少吸食傳統香菸的意願，同意讓電子煙商在院區內開設商店。相較之下，電子煙無臭味也不會造成傳統菸引發的諸多問題，能作為菸癮者戒菸前的平緩過渡。

「與此同時」，庫利說，「在美國，人們會走進電子煙商店扯嗓門痛罵老闆殺人，這太誇張了。」美國全國電子煙危機已經傳出1000多例，其中超過24人死亡，但反觀英國政府及社會，卻不見相同的恐怖蔓延，甚至「幾乎不存在」。

事實上，美國食品藥品監督管理局（FDA）近期正努力全面下架美國電子煙產品；相較於這般剿滅害蟲的態度，英國政府有效地運用規定和監督系統，確保電子煙內的尼古丁含量控制在一定程度下。英國自2016年開始即遵循《歐盟菸草製品指示》，限制了菸商廣告和電子煙油內的尼古丁含量；CNN報導，英國規定每毫升內尼古丁不得高於20毫克，而不像美國大型電子煙商JUUL pods那樣毫無限制，其產品尼古丁含量有時甚至高達每毫升59毫克。

美國路易斯維爾大學（Louisville ）醫藥專門教授、菸草研究專家羅杜（Brad Rodu）指出，美英兩國的差異在於，美國人習慣把和健康有關的議題包裝成一項「道德運動／戰役」，以及美國的官僚主義作風，「看起來美國的國會議員們對於菸草歷史，要馬是全然無知，要馬就是知道但全然無視。」

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