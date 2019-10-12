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疑似想趁國慶連假闖空門　男子深夜攀三重公寓外牆墜樓

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▲▼許姓男子聲稱為了訪友，深夜爬公寓外牆才會墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲許姓男子聲稱為了訪友，深夜爬公寓外牆才會墜樓。（圖／記者游宗樺攝）


記者游宗樺／新北報導

新北市三重區12日凌晨1時許，光興街87巷驚傳有民眾墜樓，警消抵達發現一名18歲的許姓男子倒臥在二樓遮雨棚，腳部骨折意識清楚，送醫後並無生命危險。男子事後向警方供稱，是來這邊找朋友，無人應門才從屋外爬窗想進入，但有附近民眾指出，該棟住戶早在連假期間出遊，事發時屋內燈光也是暗著的，許男疑似是想闖空門才墜樓，全案由警方調查中。

▲▼許姓男子聲稱為了訪友，深夜爬公寓外牆才會墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲附近住戶說，該棟公寓住戶已在國慶連假期間出遊，許男疑似想闖空門。（圖／記者游宗樺攝）

許男向警方供稱，是要到5樓找朋友，因為不得其門而入才會冒險，攀爬屋外牆壁試著從窗戶進入，但不慎墜樓摔在二樓的遮雨棚上。附近住戶聽到撞擊聲，出外查看驚覺許男面孔陌生，不像是當地住戶，加上許男攀爬的公寓住戶早在連假期間出遊，事發時屋內並無點燈，室內應該沒人，懷疑許男原先是想闖空門行竊。

▲▼許姓男子聲稱為了訪友，深夜爬公寓外牆才會墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

▲轄區三重分局大同派出所已派員到醫院了解案情。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報有民眾墜樓，出動救護車到場救援，發現許男右腳踝骨折，意識清楚無生命危險，送往馬偕醫院治療並無大礙。轄區三重分局大同派出所已派員到醫院了解案情，釐清許男攀牆的動機，將聯絡住戶以釐清案情。


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