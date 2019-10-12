　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普曾怒轟「滾回家」　非裔女議員疑與助理婚外情...訴請離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

美國民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。（圖／路透）

▲民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國37歲的民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）日前被捲入與助理的離婚官司，她雖然否認涉及婚外情，但與丈夫海爾西（ Ahmed Hirsi）之間的婚姻也無法挽回，已經申請離婚，兩人育有3名子女。歐瑪是索馬利亞裔的穆斯林，曾被川普的在推特上砲轟要她「滾回家」。

綜合外媒報導，歐瑪在4日，也就是他本人生日當天交出申請離婚的文件，律師德里格西（Jaime Driggs）發表聲明指出，「就如同每一段婚姻一樣，對於這家人來說，者是非常私人且艱難的時期，歐瑪希望可以像其他正在經歷這類轉變的家庭一樣，能夠尊重雙方的隱私，也不希望孩子們被妄加議論」。

歐瑪與海爾西育有3名子女，兩人已經相識將近20年，在2002年舉行傳統穆斯林式的婚禮，2008年分手，之後又再度復合，2012年生下第3個孩子，但在兩人分開期間，歐瑪與第二任丈夫艾爾米（Ahmed Nur Said Elmi）結婚，直到2017年12月才離婚，並於2018年1月跟海爾西再度結婚。

歐瑪在年輕時從索馬利亞逃到美國，之後成為美國公民，先是在2016年當選進入明尼蘇達州眾議院，2018年期中選舉中勝出，也是第一個進入美國國會的穆斯林成員。同時她也是川普總統的死對頭，時常發聲批評，與其他幾位女性、少數裔的議員被川普稱作「四人幫」（the Squad）。川普曾在推特上發文要她們「滾回去」。

據了解，海爾西不滿歐瑪長期投入工作，並與「四人幫」在全美四處宣傳，將他與3個孩子留在家中，兩人在今年3月已經分居。今年8月，歐瑪被爆出與前競選助理邁納特（Tim Mynett）有婚外情，據傳邁納特的妻子在申請離婚時表示，原因就是丈夫與歐瑪熱戀中。

雖然事後歐瑪嚴正否認，但據海爾西的友人透露，此事成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草。

ET快訊
林志玲活動現場未P圖瘋傳　「真實身材全被拍」網看傻
虎科大2女遭輾碎！警追「關鍵白車」倒車　25歲砂石車司機見母
「長灘島一條線」台女被肉搜喊冤　一看「網拍」嚇呆：不是這樣穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國政府大倡電子煙！　「醫院允開煙店」YouTuber驚喜：美國根本平行時空

川普曾怒轟「滾回家」　非裔女議員疑與助理婚外情...訴請離婚

川普：美中初階段協議達成！　「美股帶動漲」三大指數漲破1％

快訊／川普宣布中美貿易協議完成「第一階段」　暫緩15日調高關稅

士兵一腳悲劇慘賠1160萬！急剎害「自走砲摔壞」　俄國防部怒求償

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

網民白宮請願網連署「承認台灣是國家」　4天2萬人響應

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

英國政府大倡電子煙！　「醫院允開煙店」YouTuber驚喜：美國根本平行時空

川普曾怒轟「滾回家」　非裔女議員疑與助理婚外情...訴請離婚

川普：美中初階段協議達成！　「美股帶動漲」三大指數漲破1％

快訊／川普宣布中美貿易協議完成「第一階段」　暫緩15日調高關稅

士兵一腳悲劇慘賠1160萬！急剎害「自走砲摔壞」　俄國防部怒求償

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

網民白宮請願網連署「承認台灣是國家」　4天2萬人響應

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

小姐姐被外送員撩「聽到聲音就心裡高潮」　神龍搜出帥哥臉書…網曝留LINE大絕

45歲賈靜雯保養靠芝麻！大方分享如何「狀態好到像少女」

最新《007》座駕揭曉！DBS Superleggera、油電超跑Valhalla現身

獨／吳克群為電影賠掉上億積蓄　還想繼續拍片「落淚」訴心聲

重機肇事死亡率「高白牌8倍」　前輩點「要命心態」：別太相信自己技術

亞錦賽／韓國純業餘培養未來之星　奧運資格是職棒的事

蜜月第二天落跑！　「陸配高雄神秘消失」：我有原因但不知怎麼跟你講

韓陣營護航李佳芬「不要講遲到只是Delay」　謝震武一聽秒吐槽

韓國瑜陣營不滿「民進黨騙很大」　揚言執政提撥百億救勞保

亞錦賽／鄧愷威旅美成長多　富邦左投陳仕朋趁機挖寶

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

士兵慘賠千萬！急剎害自走砲摔壞

中美貿易協議達第一階段　暫緩加關稅

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

合照比OK手勢　環球影城員工開除

網民白宮請願網連署　承認台灣是國家

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

美中初階段協議成！　美股帶動漲

土國防長：342恐怖分子被軍隊擊斃

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進自家激戰

更多熱門

相關新聞

美中初階段協議成！　美股帶動漲

美國總統川普週五（11日）表示，美國已經和中國取得「非常實質性的第一階段協議」，包括中方大量採購買美國農產品，還有智慧財產權以及金融服務的共識。作為回應，美方決定取消原定10月15日調升5％關稅的計畫，川普表示，「大家都想看看偉大的事情發生」！好消息也帶動美股勁揚。

中美貿易協議達第一階段　暫緩加關稅

網民白宮請願網連署　承認台灣是國家

烏克蘭總統堅稱：沒被川普勒索

加州酒店2023年起禁提供小罐沐浴用品

關鍵字：

川普the SquadIlhan Omar北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

GD真的現身婚禮！癡癡望著姊穿婚紗背影

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

更多

最夯影音

更多
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面