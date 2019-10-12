快訊／川普宣布中美貿易協議完成「第一階段」　暫緩15日調高關稅

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普與中國副總理劉鶴會面後宣布，中美已經口頭上達成「具有成效的」第一階段協議，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，原先預計在10月15日調高關稅的措施將暫緩。中方則指出，會進一步購買價值400億至500億美元美國農產品，彭博社引述消息來源報導，中美貿易戰實際上已經「休戰」。

川普11日在白宮橢圓辦公室接見劉鶴，會面中他提到，第一階段的貿易協定將在未來3周內起草完成，雙方簽署之後，會立即展開第二階段磋商。第一階段聚焦在解決智慧財產權和金融服務方面的問題，包含針對強制技術轉移制定規範，以及讓美國金融服務公司有更多機會進入中國市場等。

而作為交換條件，美方將會暫緩原定10月15日將2500億中國商品關稅調高至30%的措施，不過，川普並未提到是否取消另一項在12月15日實施的加關稅措施。

▲川普在會中亮出習近平寫給他的信。（圖／路透社）



《紐約時報》報導，協議中還指出，美方將會同意中國管理貨幣的規則，財政部長梅努欽則提到，美方未來會考慮取消將中國列為「匯率操縱國」，而雙方在關鍵議題上有基礎共識，「但還是有很多事情要再努力」。

川普在與劉鶴會面時表示，「這是一件很大的事情，分幾個部分來完成會更好，可能會分成2到3個階段」。第一階段協議最可能簽署的時間為11月，屆時川普與中國國家主席習近平會在智利聖地牙哥（Santiago）的全球領袖會議中見面。

紐時分析，今日達成的並非川普原先一直強調追求的「全面性協議」，許多美國對於中國的主要擔憂問題都未獲解決，盡管協議的用詞還在討論中，但川普所透露的細節中，包含許多對中國的讓步，例如購買農產品以及對北京操縱貨幣的限制，似乎並未解決兩國之間一直以來最棘手的那些問題。