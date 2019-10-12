士兵一腳悲劇慘賠1160萬！急剎害「自走砲摔壞」　俄國防部怒求償

▲士兵運輸2S7自走砲急煞，慘賠1160萬元。（圖／翻攝俄羅斯國防部）



記者許力方／綜合報導

俄羅斯士兵尼基塔‧普羅斯庫林（Nikita Proskurin）3月時駕駛卡車運輸2S7自走砲，行經路口時緊急剎車，導致整輛榴彈砲滾落，側翻躺在路中央。經調查發現，他沒有正確安裝榴彈砲，造成受損無法修復，俄國防部一狀告上軍事法庭，最後判決他得賠償全部損失38萬美元（約台幣1160萬元）。

《今日俄羅斯》報導，事發於3月，尼基塔駕駛卡車運輸2S7自走砲車，行經印古什共和國馬加斯郊區，在沒有管制的一處環狀交叉路口，因剎車太猛，導致車上46噸的2S7自走砲滾落，底部朝天翻覆在馬路中央，炮口變形，所幸沒有造成人員受傷。

調查人員表示，肇事駕駛以鐵鍊固定榴彈砲，放在卡車前部，但沒有按照運輸規則正確安裝好，在後半部同樣操作安裝，導致前方鐵鍊受不了緊急剎車的壓力斷裂，最後導致榴彈砲滾落受損，且無法修復。

俄羅斯國防部表示，尼基塔粗心大意導致1160萬元的損失，因此對他提起民事訴訟，尼基塔當庭認錯，但希望法官能不帶偏見地駁回此案。7個月後，軍事法庭於10日宣判，法官認為士兵因疏忽損壞軍事設備，責令須償還榴彈砲的全部費用，並且沒收他的私人汽車作為賠償。

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