衣索比亞總理阿邁德：諾貝爾和平獎是頒給全非洲

▲衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

2019年諾貝爾和平獎得主於台灣時間11日傍晚5時揭曉，由衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）獲得，表揚他終止與鄰國厄利垂亞（Eritrea）長達20年的戰火，並讓在戰火中喪生的人數終止在8萬人。阿邁德對於得獎感言表示，他得知獲獎時感到「受寵若驚且十分興奮」，並希望能因此激勵非洲的和平努力。

阿邁德得知得獎後，在電話中告訴挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee），「當我聽到這個消息時，我感到受寵若驚且十分興奮。這個獎是頒給非洲、頒給衣索比亞的。可以想像非洲其他地區的領袖會認為，致力和平進程的是有可能的，我經常說，希望之風在非洲各地越來越強烈」。

衣索比亞與厄利垂亞長期處於敵對，兩國因為邊界問題在1998年至2000年間交戰，戰爭結束後歷經多年對立。阿邁德於2018年4月執政後，與北方鄰國厄利垂亞（Eritrea）簽署和平條約，表示願意在邊境議題上讓步，交出有爭議的領土，終結2國長達20年的戰火與衝突。

除了解決領土爭議之外，阿邁德獲獎的原因，還包括在上任後100天就解除了國家的緊急狀態，赦免數萬名的政治犯，終結媒體審查制度，解職涉嫌貪腐的軍事與民政官員，並大大增加女性在衣索比亞社會的影響力，例如他所任命的20位內閣中，有一半都是女性，包含衣索比亞史上第一位女性國防部長。