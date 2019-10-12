楊實秋：2020就是國民黨的「史達林格勒戰役」　國瑜黨將借殼上市

▲楊實秋表示，2020總統大選就是國民黨的史達林格勒戰役。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

距離2020總統大選還有3個多月的時間，但是政論名嘴則已經在預測選後政局。前台北市議員楊實秋在新聞節目《關鍵時刻》上表示，2020總統大選就是國民黨的史達林格勒戰役，如同德國被殲滅60萬大軍，屆時國民黨將會被「國瑜黨」借殼上市，重新掌控國民黨的資源，讓大批韓國瑜人馬進駐。

主持人劉寶傑提問表示，韓國於好像對於研討會、跟學術有關、跟政策有關的事，一點興趣都沒有。

楊實秋表示，韓國瑜真的跟這個時代脫節了，英國有個戰略學者說過，「將軍老是在打上一次的戰爭」，將軍每一次戰爭都把上一次的戰略重新模擬，韓國瑜也是一樣，韓國瑜去年用草包戰略，用最俚俗的語言、最親合的方式、不講任何高深的理論、不講任何讓你毛骨悚然的口號，橫掃全台灣。

▲楊實秋認為韓國瑜去年用草包戰略橫掃全台 。（圖／記者洪正達攝）



楊實秋引用二次世界大戰歷史表示，每次想到韓國瑜講想到二次世界大戰最慘烈的戰役「史達林格勒戰役」，希特勒因為討厭史達林的名字，放棄最重要的高加索油田，跑去打史達林格勒，就像韓國瑜放棄了最重要的高雄市長不去把它做好，結果只因為總統那個名字的名位，跑去打宛如史達林格勒的總統大選。

楊實秋接著說，史達林格勒是最慘的戰役，也是最決定性的戰役，希特勒最後下令全國服喪7天，哀悼被殲滅的60萬大軍，明年的1月11日很能就是國民黨的史達林格勒戰役，國民黨要降半旗7天。

楊實秋表示，施明德曾經評論過李登輝對中華民國最大的貢獻，就是以中國國民黨主席的身分，親手摧毀國民黨的50年執政，將來會不會有一天評論，韓國瑜對民進黨最大的貢獻，就是以國民黨參選人的身分，親手摧毀2020可以重返執政以及立法院過半席次，經過韓國瑜親手摧毀，這是對國民黨的最大貢獻。

▲劉寶傑表示，輸掉一場戰役若是產生根本的改變，被人民唾棄就沒有翻身的餘地。（圖／翻攝自關鍵時刻）



主持人劉寶傑接著提問指出，其實輸掉一個戰役，跟整個大局沒有關係，再撐4年也可以，可是最怕就是經過一場戰役，元氣大傷之外，還會產生根本的改變，產生根本的改變之後，會讓人民完全不信任你，當一個政黨完全被人民唾棄跟不信任之後，就沒有翻身的餘地了。

楊實秋指出，大家經常講「中華民國被民進黨借殼上市」，其實中國國民黨很可能明年被國瑜黨借殼上市，韓國瑜對馬英九的態度，就是他明年要掌控黨主席，有人說他為了選舉補助款，這是小錢，還有更大的錢就是「政黨補助款」，以國民黨的聲勢假設拿500萬票可以拿2億5千萬，並且可以領4年，也就是說他拿到黨主席，就可以拿到10億的補助款。

楊實秋特別強調，記不記得他當北農總經理的一件事情，他當北農總經理把所有過去不是他的人馬全部換掉，然後換當時推薦他的，最重要的派系「雲林張家」的人，以北農總經理的經驗韓國瑜基本上跟這個社會脫節了，在北農或許可以跟菜販相處做一個好的總經理，可是以他的能力，所有只要跟專家學者的研討會，他基本上拒絕，所以有一天真的會發現，國民黨被國瑜黨借殼上市，因為他即使明年輸掉總統選舉，他還可以掌控政黨補助款這筆資源，然後再把他的人馬重新進駐。

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