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拖吊車用命搶生意！國道切外線「倒車狂飆」　駕駛出面喊冤

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記者趙蔡州／綜合報導

國道一號南下員林路段、靠近員林交流道9日發生貨車自撞事故，一輛拖吊車前往排除事故在路肩緩緩倒車，不料另一輛拖吊車疑為了搶生意，不但也在路肩高速倒車，還直接切向外線超車，差一點點就要與油罐車發生碰撞，被超車的拖吊車駕駛就傻眼說「會不會太誇張了。」

國道一號員林交流道附近9日發生貨車自撞，黃姓男子駕駛拖吊車前往排除事故，開上交流道後在路肩一邊鳴笛一邊緩緩倒車。不料幾秒後另一台拖吊車也到達現場，跟著黃男一邊鳴笛一起高速倒退，下一秒切到外線高速超越黃男，途中差一點就與一輛油罐車發生碰撞，危險畫面不禁讓人捏把冷汗。

▲▼為了搶生意？國道上切向外線道　拖吊車加速倒退超車：想救人而已。（圖／東森新聞）

▲拖吊車用命搶生意，國道切外線「倒車狂飆」。（圖／東森新聞）

黃男事後投訴對方為了搶生意在國道玩命，「我說，大哥，你這樣會不會太誇張，他只回答我一句，各憑本事」、「我當時聽到就直接傻眼了，真的太離譜了啦，做那麼久也沒有遇過這樣的，搶生意也不是搶成這樣」、「事故車的話，就是先到先贏啦，講難聽一點就是這樣，他不顧自己的安全，也要顧其他人的安全吧。」

對此，遭指控的拖吊業者緊急澄清，自己絕對不是搶生意，因為貨車自撞護欄，離交流道口只有幾百公尺，他看見同業的動作太慢，怕貨車發生追撞才冒險倒退又超車，「車道上面很危險，後面再撞上來會很危險，我是懷著救人的心，我真的沒有想那麼多，因為發生事故想著救人而已，絕對不是什麼搶生意。」

▲▼為了搶生意？國道上切向外線道　拖吊車加速倒退超車：想救人而已。（圖／東森新聞）

▲警方表示，其實2部車明顯都有違規倒車的行為。（圖／東森新聞）

國道三隊員林分隊小隊長陳萬益表示，其實2部車明顯都有違規倒車的行為，「因為拖吊車跟高速公路局有簽約，如果說業者有違規的話，高公局會記點處罰，未來傾向就是不再跟對方續約」。只是拖吊車在國道上高速倒車，不管是為了搶生意還是救人第一，雙方都做了不好的示範。

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