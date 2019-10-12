哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

▲哈吉貝與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，國慶剩下2天連假，各地天氣大致穩定，僅中南部山區或近山區有局部短暫陣雨，但日夜溫差偏大恐達10度，預估14日（下周一）開始東北風增強，迎風面北東部變天有雨，氣溫也會稍轉涼，月長期天氣展望預估，未來一周期中短暫降溫，台北恐出現21度低溫，隨後有微弱降雨訊號，部分雨訊較大。

氣象局預報，12日各地大多多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星陣雨，清晨南部沿海偶飄雨，午後南部地區及中部山區有局部雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，各地低溫約21至24度，白天高溫可來到29至33度，日夜溫差較大，最高可達12度。

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▲日夜溫差高達10度以上，首波冷空氣下周報到變天。（圖／中央氣象局）

預估這樣好天氣將持續到14日（下周一），氣象局指出，受東北風增強影響，水氣漸增，北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，受降雨影響，北部、東北部天氣也會稍轉涼。

由於第19號中度颱風哈吉貝（HAGIBIS）目前位於台北東北東方1630公里海面上，持續朝北將登陸日本關東地區。氣象局觀測，哈吉貝強度維持中颱上限，暴風半徑達300公里，在靠近溫帶與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。因颱風為逆時針環流，高氣壓為順時針，高壓位在大陸上，哈吉貝在日本南方，因此整個東亞沿海都吹著明顯偏北風，海面上隨北風移動的淺積雲很稀少，表示北風較為乾燥。

月長期天氣展望模式溫度指標預測，未來一周期初溫度高於氣候平均值，期中短暫降低，隨後回升至平均值附近並維持；雨量指標顯示，未來一周期中後有微弱的降雨訊號，部分預報成員雨訊較大。但因本期溫度、雨量指標各預報於其中後成員分散度較大，預報不確定性較高。

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▼哈吉貝北上至日本，東亞沿海吹著明顯乾燥偏北風。（圖／翻攝NOAA）

