　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲哈吉貝與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，國慶剩下2天連假，各地天氣大致穩定，僅中南部山區或近山區有局部短暫陣雨，但日夜溫差偏大恐達10度，預估14日（下周一）開始東北風增強，迎風面北東部變天有雨，氣溫也會稍轉涼，月長期天氣展望預估，未來一周期中短暫降溫，台北恐出現21度低溫，隨後有微弱降雨訊號，部分雨訊較大。

氣象局預報，12日各地大多多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星陣雨，清晨南部沿海偶飄雨，午後南部地區及中部山區有局部雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，各地低溫約21至24度，白天高溫可來到29至33度，日夜溫差較大，最高可達12度。

請繼續往下閱讀...

▲▼哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲日夜溫差高達10度以上，首波冷空氣下周報到變天。（圖／中央氣象局）

預估這樣好天氣將持續到14日（下周一），氣象局指出，受東北風增強影響，水氣漸增，北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，受降雨影響，北部、東北部天氣也會稍轉涼。

由於第19號中度颱風哈吉貝（HAGIBIS）目前位於台北東北東方1630公里海面上，持續朝北將登陸日本關東地區。氣象局觀測，哈吉貝強度維持中颱上限，暴風半徑達300公里，在靠近溫帶與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。因颱風為逆時針環流，高氣壓為順時針，高壓位在大陸上，哈吉貝在日本南方，因此整個東亞沿海都吹著明顯偏北風，海面上隨北風移動的淺積雲很稀少，表示北風較為乾燥。

月長期天氣展望模式溫度指標預測，未來一周期初溫度高於氣候平均值，期中短暫降低，隨後回升至平均值附近並維持；雨量指標顯示，未來一周期中後有微弱的降雨訊號，部分預報成員雨訊較大。但因本期溫度、雨量指標各預報於其中後成員分散度較大，預報不確定性較高。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼哈吉貝北上至日本，東亞沿海吹著明顯乾燥偏北風。（圖／翻攝NOAA）

▲▼哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

ET快訊
把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」
台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

連假好天氣剩2天！國道9地雷路段一次看　關鍵「11路線」避開車潮

哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

喵星人誤觸變電箱！斗南3780戶大停電　火車站瞬間全黑

台灣女兒節「家庭野餐日」60家庭齊聚　翻轉刻板讚孩子都是寶貝

連假第3天國道「9壅塞路段」懶人包　高公局說話了：將湧北返車潮

國5北返車潮！主線雪隧回堵5.5公里　頭城坪林時速30↓恐塞到深夜

快訊／雲林斗南晚間大停電！火車站周遭瞬間全黑　居民狂曝災情

影／說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

男騎士遭撞噴飛！倒地痛苦呻吟 正妹暖警蹲地安撫...網：最美風景

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

連假好天氣剩2天！國道9地雷路段一次看　關鍵「11路線」避開車潮

哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

喵星人誤觸變電箱！斗南3780戶大停電　火車站瞬間全黑

台灣女兒節「家庭野餐日」60家庭齊聚　翻轉刻板讚孩子都是寶貝

連假第3天國道「9壅塞路段」懶人包　高公局說話了：將湧北返車潮

國5北返車潮！主線雪隧回堵5.5公里　頭城坪林時速30↓恐塞到深夜

快訊／雲林斗南晚間大停電！火車站周遭瞬間全黑　居民狂曝災情

影／說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」

拖吊車用命搶生意！國道切外線「倒車狂飆」　駕駛喊冤：趕救人啊

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

安海瑟薇「挺超大孕肚」女神光芒狂炸！　「微露半球+超瘦四肢」網驚：最美孕婦！

連假好天氣剩2天！國道9地雷路段一次看　關鍵「11路線」避開車潮

哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

拍得廣+看得清！復旦大學團隊成功研發「5億級」像素雲相機

瘋傳懷二胎…章子怡「手撫肚全身照」曝光！暗示：現在有開心的事

家寧滿臉傷口「我整型了」！　Andy嚇到彈飛…一開口反應暖爆網：可以嫁了

雷神弟新歡「真實身分」曝！　小7歲澳洲辣模…奧斯卡影后都大讚！

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

貓咪誤觸變電箱　斗南3780戶停電

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

尪6年不激戰！她崩潰...網揭暗黑真相

把握連假最後2天！下周一北東變天

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

連假第3天　國道9壅塞路段懶人包

買餡餅「咬到龍蝦鬚」超唬爛　大逆轉笑噴

更多熱門

相關新聞

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

今年西北太平洋最強颱風，19號哈吉貝（HAGIBIS）步步逼近日本，雖然已經減弱為中度颱風，日本當局預估12日最接近時刻威力仍猛烈，氣象單位更警告，關東地區將出現破紀錄暴雨、強風，不輸1958年奪走1200多條人命的狩野川颱風（艾達颱風）。一張哈吉貝的衛星雲圖照近日瘋傳，清晰可見其颱風眼和巨大暴風圈，幾乎能蓋住半個日本，颱風尾綿延上千公里，網友驚呼猶如看見「神龍」！

東京迪士尼、大阪環球影宣布12日停業

把握連假最後2天！下周一北東變天

哈吉貝直逼關東　航班異動看這篇

哈吉貝環流廣！北、東海岸藏瘋狗浪

關鍵字：

氣象氣象雲哈吉貝颱風颱風冷空氣變天

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

母強逼12歲女兒「幫男友生小孩」還在旁監看

超載122噸壓壞橋梁　負責人一聽失聯

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

陳子玄寶寶「雙手已攤下」　護理師一看急抱走

更多

最夯影音

更多
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面