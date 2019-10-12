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外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

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▲▼三大外送平台勞雇保險比一比。（圖／翻攝自東森新聞）

▲三大外送平台勞雇保險比一比。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

外送員發生第一起死亡車禍事件，但是隨著外送商機興起，外送員為了趕時間搶送餐險象環生的現象更是經常發生，超速、違規轉彎、看導航不看路況等等都屢見不鮮，這也讓外送員商機所衍生的各種交通亂象與勞保職災等議題無法被漠視。

為了保障外送員的勞雇權利，三大外送平台也祭出不同的保障措施，Ubereast原本鼓勵自主投保，現在部分外送員已享有雇主補償險。空腹熊貓（food panda）兼職外送員需自備強制險，正職則會保勞健保與基本車險。戶戶送則是委託與香港總公司同步保險的業者。

請繼續往下閱讀...

網友對於外送員亂象則表示，外送平台也該好好思考公司的價值，約束各個外送員行為才對，而不是只為颱風天全面停單，講的好像很注重安全，現在至少有1/3外送員駕駛行為很危險。

▲▼外送，熊貓，foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲網友希望包括公司與政府方面，都能夠對外送員加以管制。（圖／記者劉維榛攝）

還有網友認為，政府的立法管制在哪裡？這個外送員掛了再安排下一個上場，就算你殺了一個外送員還有千千萬萬個外送員，以外送員來說目前只能加買保險自保，但因為是高風險行業跟計程車一樣，未來可能會被拒保或只能保很高額的保險。

之前政府還在想訂食安法保障消費者的衛生，但到目前為止沒有任何針對外送平台跟外送員保障的法條可以規範，外送員撞傷撞掛了是你家的事，誰叫你騎車不小心，外送平台躺在那負責收錢就好

台灣交通已經夠亂的了，現在又冒出外送員進行大亂鬥，一不小心就撞到或被撞到然後路上違規趴趴走，主管單位交通部是不是該醒一下出面控管了？

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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