小萌獸「黃喉貂」攻擊力爆表　網嗨翻：當100元圖案一定很棒

▲黃喉貂有著萌萌的外型，修長身體。（圖／玉管處提供）

記者許展溢／台北報導

台灣山上有著萌死人不償命的「黃喉貂」，別看牠有著萌萌的外型，修長身體，根據台灣國家公園資料指出，這隻山林小萌獸，面對體型較大的獵物還會組隊出擊，但遇到人類時會保持距離好奇張望，尤其站立眺望的姿勢，讓不少網友看了直喊超可愛的啦。

台灣國家公園資料顯示，黃喉貂體長44~46公分，尾35~37公分。體背毛色為土黃色，往尾部顏色漸深。頸部為鮮艷黃色，腳及尾部為黑色，下顎及喉部為白色。身體修長呈圓筒狀。

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▲黃喉貂動作迅速敏捷，以白天活動居多。（圖／翻攝農委會臉書）

農委會日前在臉書發文介紹黃喉貂提到，原來台灣的山上居然有這麼可愛的小傢伙，牠有著黑、白、黃相間的體色，以及圓滾滾的大眼睛，真是萌死人不償命，而黃喉貂會糾集同伴、群體合作獵捕山羌，又叫做羌仔虎，通常是白天晚上都會活動，但以白天居多，單獨或以2-3隻小群一起。

▲▼網友看了黃喉貂表示，「當成一百塊的圖案一定很棒」、「想養好可愛呀呀呀」。（圖／玉管處提供）

農委會表示，黃喉貂主要棲息在闊葉林與混生林，偶爾也出現在空曠地區，動作迅速、敏捷，雜食性，捕食中小型動物（含脊椎及無脊椎動物），也會取食動物屍體及果實。台灣國家公園生物多樣性臉書粉絲專頁指出，牠們是山林會主動出擊的獵手，太魯閣、雪霸、玉山國家公園都能發現牠們的蹤跡。

▲▼太魯閣、雪霸、玉山國家公園等山林都能發現黃喉貂的蹤跡。（圖／台東林管處提供）

不少網友看到都說也太可愛了、超萌的。有網友表示「超可愛der, 而且攻擊力爆表!!希望移來柴山平衡一下獼猴生態」，還有人說「當成一百塊的圖案一定很棒」、「想養好可愛呀呀呀」，但有網友提醒「通常好萌的動物，都很兇」、「這隻很壞，小心別被咬到」。想一賭小萌獸風采的大家，下次有機會也許能前往國家公園碰碰運氣，但若在山上看見牠的身影，要記得保持距離、靜靜欣賞，千萬別干擾到野生動物活動。