好市多賣「超狂冰淇淋組」一杯83元　網一看急搬3盒結帳：這外面買超貴！

▲好市多推出GODIVA冰淇淋組，讓網友看了想衝去搶購。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者董美琪／綜合報導

好市多連假擠滿人潮，一名網友發現好市多又悄悄推出超誘人新品「GODIVA CUP ICE CREAM家庭號冰淇淋組」，一盒6杯，共有2種口味。許多網友看了暴動，紛紛留言想去搶，「這牌在外面買超貴」、「我今天去沒搶到」。

有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」留言表示「看到文章，馬上衝中壢店買，我覺得比哈根達斯還好吃！去買的時候還有很多唷～這一定會是巧克力控的最愛。」

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好市多新販售的「GODIVA CUP ICE CREAM家庭號冰淇淋組」，共有黑巧克力碎牛奶巧克力、比利時黑巧克力2種口味，一盒6杯各100毫升，售價499元。

網友紛紛留言，不少人準備一早去分店搶購，深怕再晚就買不到，「平均一個83元，專櫃賣一個快200元」、「其他店也有喔，只是口味不同」、「到中華店一次先拿3盒，免得吃不到」、「昨天也入手了，好吃」、「台中有賣，我今天中午有買到，貨還滿多的！」、「這個一定要敗！！幸福商品」。

也有人表示，「綿密爽口，不太甜不膩！」、「我今天也買了，等兒子睡著來開箱」、「內湖在哈根達斯旁邊的最下層，不大盒」、「剛剛北投店架上已空！ 店員說明天會再補貨」。

還有人分享心得「台中店是黑巧克力碎片牛奶巧克力口味，每一口都吃得到碎片，而且碎片是愛心形狀的」、「巧克力冰還是Godiva或是莫凡彼好吃多了」。

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▼好市多賣新GODIVA冰淇淋，一杯超狂價83元，比市售便宜2倍多。（點圖可放大／翻攝自GODIVA台灣官網）