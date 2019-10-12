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餐廳吃飯叫外送飲料！「要收清潔費」客人怒給1星負評　鄉民幫曝真相也挨告

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記者趙蔡州／綜合報導

台南一間景觀餐廳日前被客人留1星負評，評價上寫著「菜有頭髮、吃到肚子痛」等，氣得他們拿出監視器畫面反駁，因為客人在用餐時叫了16杯外送飲料，根據規定要加收1成清潔費，結帳時客人就不滿在櫃台討價還價。消息曝光後，客人一方不願多做回應，只在網路PO文揚言提告。

監視器畫面中可以看見，一名外送員拿著將16杯飲料走進餐廳，接著送給正在景觀餐廳內吃飯的一組顧客，店員看見後立刻上前通知顧客們，餐廳有明文規定禁止攜帶外食，如果要享用外食要加收1成清潔費。顧客原本說好離開後會帶走、用餐時也不會喝，但店員離開後，他們卻開始喝了起來。

▲▼餐廳吃飯叫外送飲料！「要收服務費」奧客怒給1星負評　鄉民曝真相也被告。（圖／東森新聞）

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▲客人不滿店家要收1成清潔費，聚集在櫃檯討價還價。（圖／東森新聞）

景觀餐廳店員表示，「我們（告知規定）後剛離開沒有多久，他們就一杯一杯插下去喝了」、「後來再拿蛋糕給客人時，我們就有直接對客人說，不好意思，剛剛你們飲料有食用的部分，我們會直接收清潔費」，最後客人結帳時共消費約7900元，他們告知要加收1成清潔費，對方就不滿在櫃檯討價還價。

而且客人事後在網路留1星負評，寫下「菜有頭髮，吃到肚子痛」等評價，讓他們更加不滿，因為如果菜色出現問題，應該要立刻跟他們反映，不是事後才留負評，何況客人也沒有提出證據。事件引起網友討論，還有鄉民看不下去，發文替景觀餐廳說話。

▲▼餐廳吃飯叫外送飲料！「要收服務費」奧客怒給1星負評　鄉民曝真相也被告。（圖／東森新聞）

▲顧客在餐廳用餐時叫了16杯外送飲料，餐廳因此要收1成清潔費。（圖／東森新聞）

餐廳老闆後來也進一步透露，其中一名客人在當地頗有名氣，「他們在安南區最近算有名啦，那一天柯文哲還有去參訪，我是認出XXX」。原來事件中的客人是當地某公司的人，當天在景觀餐廳消費聚餐，事發後不願多做回應，只透過網路揚言要針對鄉民及店家提告，誰是誰非就交由法律來評論。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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