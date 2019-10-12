受到北韓試射潛射飛彈刺激！　南韓成立「核動力潛艦」專案小組

▲核動力潛艦示意圖。圖為美軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦USS Illinois (SSN-786)。（圖／翻攝自美國海軍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

南韓海軍向國會國防委員會提出工作報告時表示，南韓海軍力爭擁有核潛艦的目標，並且已經成立專案工作小組，核潛艦具有威攝北韓與其他周邊國家的作用，海軍對其軍事效用與必要性已有充分認識。

綜合韓媒報導，南韓海軍參謀總長沈勝燮表示，海軍將與國防部和參謀長聯席會議合作推進這項計劃，目前已經成立一個專案小組，在海軍內部進行長期評估，核潛艦可以長時間在水下活動，有利於持續跟蹤並擊沉攜帶彈道飛彈的敵方潛艦，同時也可以威攝北韓與其他周邊國家。

核潛艦與常規柴電潛艦相比具有相當大的性能優勢，特別是核動力推進使潛艦不需要經常浮出水面，因為在推進過程中不會消耗空氣，在北韓加快發展潛射彈道飛彈(SLBM)之際，南韓政府表示有必要採購一艘核潛艦，特別是10月2日北韓成功在江原道元山海岸外的海面上進行了新式潛射彈道飛彈試射，對南韓造成很大的刺激。

▲南韓目前只裝備常規動力潛艦。圖為KSS-III級常規動力潛艦。（圖／翻攝自DSME官方網站）



南韓國會共同民主黨議員崔宰誠當天提到，引進核潛艦有其必要性，2003年至2008年盧武鉉政府期間，就首次出現有關計劃購買核潛艦的報導，當時盧武鉉政府曾以「632專案」之名秘密建造核潛艦，但因媒體曝光，專案在一年後流產，2017年4月當時還是總統候選人的文在寅總統在競選辯論時表示，南韓面臨的時代需要核潛艦，他想要推動討論修改南韓與美國關於民用核能所簽署合作協議，但目前該議程依然原地踏步沒有進展。

崔宰誠指出，目前南韓海軍「水中戰力發展專案組」的工作僅限於收集情報。

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