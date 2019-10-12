夫妻試車大轉彎…馬自達撞樹「離奇掛人行道」！　台南人驚：5分鐘賀成交

▲夫妻試車大轉彎…馬自達撞樹「離奇掛人行道」！（圖／翻攝爆廢公社）



記者許力方／綜合報導

台南市和緯路11日發生一起自撞車禍，一輛全新近百萬元的馬自達試乘車，竟「騎上」人行道自撞路樹，差點翻車，卡在上面動彈不得，畫面讓路過民眾看傻眼，紛紛笑說「賀成交！」原來車上坐的是一對夫妻，試車時疑似開太快，行經近90度的彎道失控自撞，不少當地民眾也驚訝，該處為「高難度路段」，經過一定要減速。

紅色馬自達車身貼著大大的「試乘車」字樣，卡在人行道上，車頭撞凹部分毀損，連路樹都被連根拔起，倒落在大馬路上。監視畫面顯示，當時夫妻倆至和緯路試車時，行經轉彎處不慎失控，衝撞上路樹，意外發生後，車商連忙趕到現場，找拖吊車來處理，員工指出，這輛全新的馬自達造價近百萬元，但每輛車都有保險。

▲試乘車出營業所自撞爆，台南人驚：不用5分鐘賀成交。（圖／東森新聞）



目擊民眾表示，當時正在旁邊整理東西，突然聽到「碰」地一聲，就看到馬自達已經冒煙、撞在樹下，駕駛受困直喊痛，說自己是失控撞上去。警方調查，事故地點為大轉彎路段，肇事夫妻疑似車速過快才會釀禍。

當地目擊民眾說，該路段是近90度的大轉彎「高難度路段」，行車經過一定要減速，連大貨車如果沒有抓好角度，後輪都會壓上安全島。而事發地點就位在出馬自達營業所的第一個彎道，讓不少網友看傻眼，紛紛直呼「不用5分鐘賀成交」、「賠大了」、「三寶被樹收了」、「到底為什麼要選在那個地方試乘」、「經驗直破表」、「轉不過去？」甚至開玩笑說「業務挑這路段試車，計劃通！」

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