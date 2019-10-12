　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者董美琪／綜合報導

「她的比基尼根本只是一條線」菲律賓警方對於近日台灣女孩到長灘島穿著，這樣評論，這位20歲台灣女子因連2天在當地只穿「一條線比基尼」，引起居民及路人圍觀拍照，最後被菲警開罰。事件引起台灣網友熱搜個人社群帳號，女主角喊冤「在台灣都這樣穿」，甚至連菲律賓網友都高度關注笑倒瘋傳，另外部落客「沙拉飯團」一篇長灘島注意事項文章，也引來網友搜尋點閱。

菲律賓《詢問報》（Inquirer）報導，管轄長灘島的馬來鎮（Malay）警察局長貝倫（Jess Baylon）說，「9日和10日都有幾名居民和觀光客拍下台灣長髮女遊客照，原因是她穿著線條比基尼。」她9日穿白色款，隔天又穿著一樣的紅色「一線天比基尼」，貝倫強調，「這根本就是一條線。」

《菲律賓新聞社》（Philippine News Agency）也報導，長灘島內部機構矯正管理團體（BIARMG）已向馬來鎮警察局通報這起事件。照片顯示，台灣一對情侶在長灘島著名的白沙灘散步，但長髮女子只穿線條比基尼，引起菲律賓社群網站瘋傳，驚動當地警方找到這名20多歲的旅客。

▲▼台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura，下同）

警察局長貝倫表示，警方抵達位於1號碼頭（Station 1）的一間飯店，找到這名台女。10日晚間5點30分，台女和她的男友在飯店代表陪同下，被帶到警局，雖然台灣女孩喊冤，她覺得這樣穿很舒服，在台灣都這樣穿，但還是被依禁止遊客拍攝和展示「淫穢」照片的規定，開罰2500比索（約新台幣1478元），且女子必須在11日出境前繳清。

有網友11日晚間爆料，「這裡的華僑以及相關協會會長還被抓去開會！」還有網友也留言表示，朋友在長灘島從事旅遊行業，因為這件事被叫去警局開會。

長灘島的居民在社群網站上反應兩極，有的人笑翻，有的人覺得不雅觀，多名海外僑民人士認為傷風敗俗，一名住在菲律賓伊洛伊洛市的網友更直言，「對不起，你在菲律賓」。

一名正在當地的台灣網友留言，「跟朋友在長灘島中，朋友昨天在現場有看到！」，還有不少網友發現這根本是情趣內衣，不是這樣當比基尼穿的，「罰的好，情趣衣也敢穿出來」、「情趣內衣當泳衣」、「丁字褲後面穿成前面」、「這應該是丁字褲，比基尼再小也有一塊三角布」、「那個女的臉書上的照片是不是也是這樣」、「不可能在台灣也這樣穿，不然我早就收到分享圖片了」、「這和裸奔有什麼分別」、「這個是情趣內衣吧」。上網拍一搜「情趣泳衣」、「情趣內衣」也有類似款式。不過也有鄉民直指，其實這款比基尼叫做「micro bikini」啦。

▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

此外「長灘島一條線」11日晚間更成為Google熱搜關鍵字第一名。其中，部落客「沙拉飯團」一篇文章也被熱搜，內容提到遊長灘島不可不知的罰錢事項，舉凡在沙灘上販售的小沙瓶及未加工過的裸貝不能買、沙灘上及房間都不可抽煙、堆沙堆會被罰錢及因民情不同，穿著暴露也會被罰等到菲律賓長灘島旅遊重要須知。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

TAIWANESE TOURIST NGA HALOS NAKA- TOP LESS KAG NAKA- SOKSUK SANG G- STRING BIKINI NGA NAGAPALIWA LIWA SA BORACAY, ...

Rmn Iloilo 發佈於 2019年10月10日 星期四

今天下午我發現怎麼四年前寫的文章突然有不少人在看，原來有台女在長灘島因為穿太暴露被罰錢了，讓我想到四年前去長灘島回來後寫了一篇很好笑的紀錄文，我要好好複習一下

沙拉飯團發佈於 2019年10月11日 星期五
ET快訊
把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」
台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

網民白宮請願網連署「承認台灣是國家」　4天2萬人響應

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

男騎士遭撞噴飛！倒地痛苦呻吟 正妹暖警蹲地安撫...網：最美風景

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

網民白宮請願網連署「承認台灣是國家」　4天2萬人響應

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

螳螂當寵物養…三角愛心小臉超可愛　把獵物撕成兩半像折樹枝

體操世錦賽／唐嘉鴻全能第11險勝李智凱　俄羅斯金包銀

雙胞胎熊淪落馬戲團　1天3場秀24年不間斷…隔著籠子碰不到彼此

拖吊車用命搶生意！國道切外線「倒車狂飆」　駕駛出面喊冤

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

安海瑟薇「挺超大孕肚」女神光芒狂炸！　「微露半球+超瘦四肢」網驚：最美孕婦！

連假好天氣剩2天！國道9地雷路段一次看　關鍵「11路線」避開車潮

哈吉貝「6字型」颱風尾吹北風！日夜溫差10℃↑　首波冷空氣下周濕涼變天

拍得廣+看得清！復旦大學團隊成功研發「5億級」像素雲相機

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

合照比OK手勢　環球影城員工開除

網民白宮請願網連署　承認台灣是國家

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進自家激戰

土國防長：342恐怖分子被軍隊擊斃

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

東京迪士尼、大阪環球影宣布12日停業

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

更多熱門

相關新聞

菲律賓官員挑戰庶民通勤　15公里花3.5小時

菲律賓青年團體「國家之子」（Anakbayan），為了反映馬尼拉的交通慘況，向政府官員提出「通勤挑戰」要他們體會庶民生活的辛苦，總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）出面接受挑戰，結果他從家中出發，前往15公里遠的菲律賓總統府「馬拉坎南宮」（Malacañang），竟然花了3.5小時！

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

南韓最快明年10月禁家暴犯國際結婚

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

「手牽手」要自拍　1人突腳滑...剩下3人落水陪葬

關鍵字：

菲律賓長灘島比基尼東南亞要聞一條線長灘島長灘島一條線

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

母強逼12歲女兒「幫男友生小孩」還在旁監看

超載122噸壓壞橋梁　負責人一聽失聯

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

GD真的現身婚禮！癡癡望著姊穿婚紗背影

更多

最夯影音

更多
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面