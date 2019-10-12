「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

記者董美琪／綜合報導

「她的比基尼根本只是一條線」菲律賓警方對於近日台灣女孩到長灘島穿著，這樣評論，這位20歲台灣女子因連2天在當地只穿「一條線比基尼」，引起居民及路人圍觀拍照，最後被菲警開罰。事件引起台灣網友熱搜個人社群帳號，女主角喊冤「在台灣都這樣穿」，甚至連菲律賓網友都高度關注笑倒瘋傳，另外部落客「沙拉飯團」一篇長灘島注意事項文章，也引來網友搜尋點閱。

菲律賓《詢問報》（Inquirer）報導，管轄長灘島的馬來鎮（Malay）警察局長貝倫（Jess Baylon）說，「9日和10日都有幾名居民和觀光客拍下台灣長髮女遊客照，原因是她穿著線條比基尼。」她9日穿白色款，隔天又穿著一樣的紅色「一線天比基尼」，貝倫強調，「這根本就是一條線。」

《菲律賓新聞社》（Philippine News Agency）也報導，長灘島內部機構矯正管理團體（BIARMG）已向馬來鎮警察局通報這起事件。照片顯示，台灣一對情侶在長灘島著名的白沙灘散步，但長髮女子只穿線條比基尼，引起菲律賓社群網站瘋傳，驚動當地警方找到這名20多歲的旅客。

▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura，下同）



警察局長貝倫表示，警方抵達位於1號碼頭（Station 1）的一間飯店，找到這名台女。10日晚間5點30分，台女和她的男友在飯店代表陪同下，被帶到警局，雖然台灣女孩喊冤，她覺得這樣穿很舒服，在台灣都這樣穿，但還是被依禁止遊客拍攝和展示「淫穢」照片的規定，開罰2500比索（約新台幣1478元），且女子必須在11日出境前繳清。

有網友11日晚間爆料，「這裡的華僑以及相關協會會長還被抓去開會！」還有網友也留言表示，朋友在長灘島從事旅遊行業，因為這件事被叫去警局開會。

長灘島的居民在社群網站上反應兩極，有的人笑翻，有的人覺得不雅觀，多名海外僑民人士認為傷風敗俗，一名住在菲律賓伊洛伊洛市的網友更直言，「對不起，你在菲律賓」。

一名正在當地的台灣網友留言，「跟朋友在長灘島中，朋友昨天在現場有看到！」，還有不少網友發現這根本是情趣內衣，不是這樣當比基尼穿的，「罰的好，情趣衣也敢穿出來」、「情趣內衣當泳衣」、「丁字褲後面穿成前面」、「這應該是丁字褲，比基尼再小也有一塊三角布」、「那個女的臉書上的照片是不是也是這樣」、「不可能在台灣也這樣穿，不然我早就收到分享圖片了」、「這和裸奔有什麼分別」、「這個是情趣內衣吧」。上網拍一搜「情趣泳衣」、「情趣內衣」也有類似款式。

此外「長灘島一條線」11日晚間更成為Google熱搜關鍵字第一名。其中，部落客「沙拉飯團」一篇文章也被熱搜，內容提到遊長灘島不可不知的罰錢事項，舉凡在沙灘上販售的小沙瓶及未加工過的裸貝不能買、沙灘上及房間都不可抽煙、堆沙堆會被罰錢及因民情不同，穿著暴露也會被罰等到菲律賓長灘島旅遊重要須知。

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